पिथौरागढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 38 वाहनों का चालान, 3 गाड़ियां सीज

पिथौरागढ़: पिथौरागढ़–वड्डा–झूलाघाट मोटर मार्ग पर परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान 38 वाहनों का चालान किया गया. 3 वाहन सीज किए गए हैं. परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक सड़क पर उतरने से डर रहे हैं.

पिथौरागढ़ में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: दरअसल पिछले दिनों पिथौरागढ़ जिले में अनेक वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं. इसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है. इसी पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निरंतर विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में पिथौरागढ़–झूलाघाट मोटर मार्ग पर वड्डा तथा आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

38 वाहनों के हुए चालान: टैक्सी संचालकों द्वारा विभाग को शिकायत दी गई थी कि मार्ग पर कुछ वाहन अवैध कागजातों के साथ संचालित किए जा रहे हैं. इससे कभी बड़े हादसे हो सकते हैं. इस आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान सभी वाहनों की फिटनेस, टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट एवं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की गहन जांच की गई. जांच में कई वाहनों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर कार्रवाई करते हुए कुल 38 चालान किए गए हैं. परिवहन विभाग ने बताया कि साथ ही टैक्स बकाया एवं फिटनेस प्रमाणपत्र न होने के कारण 3 वाहनों को सीज किया गया है.