ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 38 वाहनों का चालान, 3 गाड़ियां सीज

दुर्घटना रोकने और लगातार शिकायतें मिलने के बाद परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया था

PITHORAGARH VEHICLES CHALLANED
पिथौरागढ़ में वाहन चेकिंग (Photo Courtesy- Pithoragarh Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: पिथौरागढ़–वड्डा–झूलाघाट मोटर मार्ग पर परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान 38 वाहनों का चालान किया गया. 3 वाहन सीज किए गए हैं. परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक सड़क पर उतरने से डर रहे हैं.

पिथौरागढ़ में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: दरअसल पिछले दिनों पिथौरागढ़ जिले में अनेक वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं. इसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है. इसी पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निरंतर विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में पिथौरागढ़–झूलाघाट मोटर मार्ग पर वड्डा तथा आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

38 वाहनों के हुए चालान: टैक्सी संचालकों द्वारा विभाग को शिकायत दी गई थी कि मार्ग पर कुछ वाहन अवैध कागजातों के साथ संचालित किए जा रहे हैं. इससे कभी बड़े हादसे हो सकते हैं. इस आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान सभी वाहनों की फिटनेस, टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट एवं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की गहन जांच की गई. जांच में कई वाहनों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर कार्रवाई करते हुए कुल 38 चालान किए गए हैं. परिवहन विभाग ने बताया कि साथ ही टैक्स बकाया एवं फिटनेस प्रमाणपत्र न होने के कारण 3 वाहनों को सीज किया गया है.

3 महीने के लिए लाइसेंस हुए रद्द: अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई. चालान करने के साथ-साथ उनके लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं. इसके साथ ही ओवरलोडिंग की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया गया. नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई.

एआरटीओ ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी: एआरटीओ (प्रवर्तन) शिवांश कांडपाल ने स्पष्ट किया कि-

सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. हमारी जनपद वासियों से अपील है कि सुरक्षित यात्रा हेतु वाहन संचालन से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें. यातायात के सभी नियमों का ध्यान रखकर पालन करें. ट्रैफिक पुलिस जनता की सेवा के लिए है. सड़क सुरक्षा से जान की सुरक्षा होती है.
-शिवांश कांडपाल, एआरटीओ (प्रवर्तन)-

परिवहन विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप: इधर परिवहन विभाग के द्वारा पहली बार इस तरह बड़े स्तर पर चलाए गए अभियान और की गई सख्त कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है. रोजाना वाहनों से भरे रहने वाले मार्गों पर कम वाहन दिखाई दिए.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAFFIC RULES IN PITHORAGARHPITHORAGARH ILLEGAL TRANSPORTATIONTRAFFIC RULES VIOLATINGपिथौरागढ़ परिवहन विभाग चेकिंगPITHORAGARH VEHICLES CHALLANED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.