बारिश और जलभराव के कारण दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले, कई आंशिक रूप से रद्द
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारीकी तरफ से जानकारी दी गई कि हालात सामान्य होने पर ट्रेनों का नियमित संचालन बहाल कर दिया जाएगा.
Published : October 6, 2025 at 6:02 PM IST
नई दिल्ली: लगातार बारिश व जलभराव के चलते उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है. यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें.
आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें-
12487 जोगबनी–आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस: यह ट्रेन जोगबनी से फोर्ब्सगंज जंक्शन के बीच आंशिक रूप से रद्द की गई है. अब यह फोर्ब्सगंज से ही चलेगी.
04008 आनंद विहार टर्मिनल–जोगबनी टोड स्पेशल: इस ट्रेन की सेवा फोर्ब्सगंज जंक्शन से जोगबनी के बीच रद्द रहेगी.
04007 जोगबनी–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल: यह ट्रेन भी जोगबनी से फोर्ब्सगंज जंक्शन तक नहीं चलेगी.
इन सभी ट्रेनों को जलभराव प्रभावित क्षेत्रों से बचाने के लिए फोर्ब्सगंज जंक्शन से शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ऑरिजिनेट किया गया है.
रूट डायवर्ट की गई ट्रेनें:
15658 कामाख्या–दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस: यह ट्रेन अब न्यू कूचबिहार–मथाभांगा–न्यू चांगरबांधा–वाईएलएससी–जल्पाईगुड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग से चलेगी, जबकि पहले इसका रूट न्यू कूचबिहार–धूपगुड़ी–जल्पाईगुड़ी रोड था.
15909 लालगढ़ जंक्शन–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस: इस ट्रेन को भी उपरोक्त वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया है.
20503 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: यह ट्रेन भी जलभराव से बचाव के लिए वैकल्पिक रूट लेगी.
12423 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: इसका ट्रेन का संचालन भी परिवर्तित किए गए मार्ग से ही होगा.
15483 अलीपुरद्वार जंक्शन–दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस: इस ट्रेन को न्यू कूचबिहार–मथाभांगा–न्यू चांगरबांधा–वाईएलएससी–जल्पाईगुड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी जंक्शन मार्ग से होकर चलाया जाएगा, जबकि पूर्व निर्धारित रूट हस्सन–दलगांव–न्यू माल जंक्शन था.
इस तरह चेक करें ट्रेन की स्थिति: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जैसे ही हालात सामान्य होंगे ट्रेनों का संचालन अपने नियमित मार्ग पर बहाल कर दिया जाएगा. यात्री स्टेशन पर पहुंचने से पहले एनटीईएस ऐप, रेलवे की वेबसाइट या 139 हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रेन की स्थिति जांच जरूर कर लें.
यह भी पढ़ें-
त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत: अब ललितग्राम तक दौड़ेगी वैशाली एक्सप्रेस, जानें रूट और टाइमिंग
उत्तराखंड का नया एडवेंचर डेस्टिनेशन, भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग की शुरुआत, दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची रूफ जंपिंग का लीजिए आनंद