दिवाली स्पेशल ट्रेनें: जयपुर होकर गुजरेगी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के लिए रेलगाड़ियां

दिवाली पर भीड़ को देखते हुए राजस्थान से कई राज्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी.

Special trains will pass through Jaipur
जयपुर से गुजरेगी स्पेशल गाड़ियां (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 12:11 PM IST

जयपुर: रेलवे ने इस बार भी दिवाली और छठ पूजा पर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की. इनमें जयपुर से चलने या गुजरने वाली चार और ट्रेनों की घोषणा शामिल है. इन ट्रेनों में जयपुर व अजमेर से यात्री पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार व उत्तर प्रदेश की यात्रा कर सकेंगे. इनमें आगरा, प्रयागराज, पटना, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट व कानपुर जाने वाली ट्रेन शामिल है.

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने बताया कि उदयपुर सिटी से आसनसोल विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि राजकोट से बरौनी, साबरमती से पटना और बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के सांगानेर के बीच ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई.

ये चलेंगी गाड़ियां

उदयपुर-आसनसोल वीकली स्पेशल 30 सितंबर से 6 नवंबर तक: ट्रेन नंबर 09623 उदयपुर सिटी-आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस 30 सितंबर से 4 नवंबर के बीच 6 ट्रिप करेगी. यह ट्रेन उदयपुर से हर मंगलवार शाम 4:05 बजे रवाना होकर रात 11:10 बजे जयपुर और बुधवार तड़के 3:40 बजे ईदगाह आगरा और गुरुवार तड़के 4:55 बजे आसनसोल पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09624 आसनसोल-उदयपुर सिटी वीकली स्पेशल 2 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच 6 ट्रिप करेगी. हर गुरुवार सुबह 7:55 बजे आसनसोल से रवाना होकर शुक्रवार सुबह 7:30 ईदगाह आगरा, दोपहर 12:55 बजे जयपुर और रात 9:25 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी. इस ट्रेन में चार जनरल, पांच स्लीपर, एक थर्ड एसी इकोनामी, 3 थर्ड एसी और एक सेकंड एसी का कोच है. यह ट्रेन राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, जमुई, झाझा, मधुपुर व चितरंजन स्टेशन पर रुकेगी.

ट्रेन नंबर 09427 साबरमती-पटना स्पेशल 1 अक्टूबर से 28 नवंबर: ट्रेन नंबर 09427 साबरमती-पटना स्पेशल 1 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच हर बुधवार को साबरमती से शाम 6:10 बजे रवाना होगी. यह गुरुवार सुबह 4:00 बजे जयपुर, दोपहर 2:10 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 1:00 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09428 पटना-साबरमती वीकली स्पेशल 3 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच हर शुक्रवार को चलेगी. सुबह 4:40 बजे पटना से रवाना होकर शाम 4 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 12:10 बजे जयपुर पहुंचेगी. शनिवार सुबह 9:55 बजे अहमदाबाद के साबरमती पहुंचेगी. ट्रेन में केवल थर्ड एसी के कोच लगाए जाएंगे. यह ट्रेन दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, अछनेरा, भरतपुर, दौसा, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, पालनपुर व मेहसाणा रूकेगी.

राजकोट-बरौनी वीकली स्पेशल 2 अक्टूबर से 29 नवंबर: ट्रेन नंबर 05969 राजकोट-बरौनी वीकली स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच हर गुरुवार को चलेगी. राजकोट से शाम 5:00 बजे रवाना होगी. अगले दिन शुक्रवार सुबह 6:45 बजे जयपुर और शनिवार सुबह 5:00 बरौनी पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 09570 बरौनी-राजकोट वीकली स्पेशल हर शनिवार चलेगी. इसमें बरौनी से दोपहर 2:40 बजे रवाना होकर रविवार दोपहर 1:15 बजे जयपुर अगले दिन सोमवार सुबह 4:40 बजे राजकोट पहुंचेगी. इसमें सेकंड और थर्ड एसी के ही कोच लगाए गए. यह वाकानेर, सुरेंद्रनगर, चांडलोदिया, मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर रूकेगी.

बांद्रा-सांगानेर वीकली सुपरफास्ट एसी स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से 28 नवंबर: ट्रेन नंबर 09023 बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के सांगानेर के बीच 2 अक्टूबर 27 नवंबर के बीच चलेगी. हर गुरुवार शाम 4:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:25 बजे कोटा और दोपहर 12:30 बजे सांगानेर पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 09024 सांगानेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच 3 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच चलेगी. हर शुक्रवार शाम 4:50 बजे रवाना होकर रात 8:10 बजे कोटा और अगले दिन सुबह 11:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. यह ट्रेन बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, चौमहला, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा व सवाई माधोपुर रूकेगी. ट्रेन में थर्ड एसी इकोनामी, थर्ड एसी, सैकंड और फर्स्ट एसी के कोच होंगे.

