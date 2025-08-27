ETV Bharat / state

देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठक, डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास, करोड़ों के बजट से होगा शहर को चमकाने का काम - DEHRADUN MUNICIPAL CORPORATION

देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठक में करोड़ों के बजट समेत कई प्रस्ताव पारित.

DEHRADUN MUNICIPAL CORPORATION
देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठक में करोड़ों के बजट समेत कई प्रस्ताव पारित (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 6:14 PM IST

4 Min Read

देहरादून: नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात साढ़े दस बजे तक चली. पहली बार करीब 11 घंटे बोर्ड बैठक चलने के बाद नगर निगम में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी. नगर निगम बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 329 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुमानित व्यय बजट और 332 करोड़ रुपए की अनुमानित आय के बजट से शहर को नगर निगम चमकाने का काम करेगा.

पिछले साल 2024-25 में नगर निगम का वास्तविक बजट 279 करोड़ 64 लाख रुपए था. इस बार बजट में करीब 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही बोर्ड बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिसमें डेढ़ दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा शहर के सभी 100 वार्डों में विकास कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की गई है. प्रत्येक वार्ड में 15 लाख की लगात से विकास कार्य किया जाएगा.

इन मदों पर अनुमानित व्यय बजट: राज्य वित्त से विकास कार्य 66 करोड़ 74 लाख रुपए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 7 करोड़ 74 लाख रुपए, 15वें वित्त से विकास कार्य 4 करोड़ 75 लाख रुपए, स्ट्रीट लाइट रखरखाव के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए, जल संरक्षण के लिए 9 करोड़ 46 लाख रुपए, स्ट्रीट लाइट विद्युत बिल के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, डिस्पेंसरी 65 लाख रुपए, कुत्तों के आतंक पर अंकुश 25 लाख रुपए, सार्वजनिक शौचालय के लिए 50 लाख रुपए, पार्क देखरेख के लिए 67 लाख रुपए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 20 लाख रुपए, विकास के अन्य कार्य के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए, कांजी हाउस के लिए 20 लाख रुपए.

इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण मदों में खर्च बढ़ाया है. सबसे बड़ा बदलाव आवारा कुत्तों के नियंत्रण को लेकर किया गया है. शहर में आवारा और हमलावर कुत्तों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस मद के लिए 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है. जबकि पिछले साल इस पर 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे.

पुराने वार्डों में स्थापित 55 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो 7 साल की कार्य अवधि पूरी कर चुकी हैं, उनको बदला जाएगा. बैठक में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत तैयार की गई ग्रीन पॉलिसी को भी स्वीकृत मिली है. यह नीति शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी. नगर निगम भवन की छतों और अन्य अनुभागों की वार्षिक मरमत को स्वीकृत मिली है. साथ ही अलग-अलग वार्डों में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नालों के पुश्तों और नगर निगम की सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति दी गई है.

वहीं नगर निगम की बोर्ड बैठक में डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही आम जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सफाई यूजर चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव पारित किया गया है. यह छूट उन परिवारों को मिलेगी जो गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करके कूड़ा वाहनों को देंगे. वर्तमान में सफाई यूजर चार्ज 70 रुपये प्रतिमाह तय है. छूट के बाद यह राशि 35 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी. शुरुआत में यह व्यवस्था पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में कुछ वार्डों में लागू की जाएगी. उसके बाद इसे सभी 100 वार्डों में लागू किया जाएगा. इससे दो लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा.

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि इस बार के वित्तीय वर्ष के बजट में विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. नगर निगम की आय बजट में इस बार भवन टैक्स में 75 करोड़ टैक्स का लक्ष्य रखा है. उसके सापेक्ष 27 करोड़ रुपए का राजस्व आ चुका है. साथ ही 20 से 25 वेडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया है. जहां रेडी ठेली अधिक हैं और उसके कारण यातयात बाधित हो रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जहां पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो, वहां वेडिंग जोन बनाए जाएंगे. उससे भी नगर निगम की आय में वृद्धि होगी. साथ ही अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जाएगा और उसमें चालान में वृद्धि की गई है. इन सभी को मिलाकर आय में वृद्धि की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

देहरादून: नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात साढ़े दस बजे तक चली. पहली बार करीब 11 घंटे बोर्ड बैठक चलने के बाद नगर निगम में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी. नगर निगम बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 329 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुमानित व्यय बजट और 332 करोड़ रुपए की अनुमानित आय के बजट से शहर को नगर निगम चमकाने का काम करेगा.

पिछले साल 2024-25 में नगर निगम का वास्तविक बजट 279 करोड़ 64 लाख रुपए था. इस बार बजट में करीब 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही बोर्ड बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिसमें डेढ़ दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा शहर के सभी 100 वार्डों में विकास कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की गई है. प्रत्येक वार्ड में 15 लाख की लगात से विकास कार्य किया जाएगा.

इन मदों पर अनुमानित व्यय बजट: राज्य वित्त से विकास कार्य 66 करोड़ 74 लाख रुपए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 7 करोड़ 74 लाख रुपए, 15वें वित्त से विकास कार्य 4 करोड़ 75 लाख रुपए, स्ट्रीट लाइट रखरखाव के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए, जल संरक्षण के लिए 9 करोड़ 46 लाख रुपए, स्ट्रीट लाइट विद्युत बिल के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, डिस्पेंसरी 65 लाख रुपए, कुत्तों के आतंक पर अंकुश 25 लाख रुपए, सार्वजनिक शौचालय के लिए 50 लाख रुपए, पार्क देखरेख के लिए 67 लाख रुपए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 20 लाख रुपए, विकास के अन्य कार्य के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए, कांजी हाउस के लिए 20 लाख रुपए.

इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण मदों में खर्च बढ़ाया है. सबसे बड़ा बदलाव आवारा कुत्तों के नियंत्रण को लेकर किया गया है. शहर में आवारा और हमलावर कुत्तों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस मद के लिए 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है. जबकि पिछले साल इस पर 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे.

पुराने वार्डों में स्थापित 55 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो 7 साल की कार्य अवधि पूरी कर चुकी हैं, उनको बदला जाएगा. बैठक में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत तैयार की गई ग्रीन पॉलिसी को भी स्वीकृत मिली है. यह नीति शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी. नगर निगम भवन की छतों और अन्य अनुभागों की वार्षिक मरमत को स्वीकृत मिली है. साथ ही अलग-अलग वार्डों में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नालों के पुश्तों और नगर निगम की सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति दी गई है.

वहीं नगर निगम की बोर्ड बैठक में डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही आम जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सफाई यूजर चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव पारित किया गया है. यह छूट उन परिवारों को मिलेगी जो गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करके कूड़ा वाहनों को देंगे. वर्तमान में सफाई यूजर चार्ज 70 रुपये प्रतिमाह तय है. छूट के बाद यह राशि 35 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी. शुरुआत में यह व्यवस्था पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में कुछ वार्डों में लागू की जाएगी. उसके बाद इसे सभी 100 वार्डों में लागू किया जाएगा. इससे दो लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा.

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि इस बार के वित्तीय वर्ष के बजट में विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. नगर निगम की आय बजट में इस बार भवन टैक्स में 75 करोड़ टैक्स का लक्ष्य रखा है. उसके सापेक्ष 27 करोड़ रुपए का राजस्व आ चुका है. साथ ही 20 से 25 वेडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया है. जहां रेडी ठेली अधिक हैं और उसके कारण यातयात बाधित हो रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जहां पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो, वहां वेडिंग जोन बनाए जाएंगे. उससे भी नगर निगम की आय में वृद्धि होगी. साथ ही अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जाएगा और उसमें चालान में वृद्धि की गई है. इन सभी को मिलाकर आय में वृद्धि की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठकदून नगर निगम के प्रस्तावदून नगर निगम बजटDOON MUNICIPAL CORPORATION BUDGETDEHRADUN MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.