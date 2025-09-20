ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के बंपर तबादले, मैदान से पहाड़ चढ़े जवान

देहरादून: 20 सितंबर को उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र में पुलिसकर्मियों को मैदान से पहाड़ पर चढ़ाने और पहाड़ से नीचे उतारते हुए पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर सूची जारी की गई. आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने आज गढ़वाल परिक्षेत्र के कुल 344 एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल का पहाड़ से मैदान और मैदान से पहाड़ पर ट्रांसफर किया है. आईजी गढ़वाल ने वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत कर्मचारियों के स्थानांतरण किए हैं.

दरअसल, अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2020 के अनुक्रम में गढ़वाल परिक्षेत्र के जिलों में मैदानी और पर्वतीय जिलों में निर्धारित समयावधि पूरी करने वाले कर्मचारियों का पहाड़ी जिलों से मैदानी जिलों और मैदानी जिलों से पहाड़ी जिलों में ट्रांसफर किया गया. पर्वतीय जनपदों से पात्र कर्मचारी 1092 थे, जिनमें से 85 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद भी स्वेच्छा से पर्वतीय जिलों में सेवा करने के इच्छुक थे. स्थानांतरण नीति में दी गई व्यवस्था के तहत ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर बाकी 15 प्रतिशत कर्मचारियों के पहाड़ी जिलों से मैदानी जिलों में ट्रांसफर किए गए.

आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर को 4 साल, दारोगाओं को 6 साल और कॉन्स्टेबलों को 8 साल पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य है. मगर, अब तक कई पुलिसकर्मी उच्च अधिकारियों की सिफारिशों और बहानों के चलते केवल मैदानी इलाकों में ही तैनात रहे हैं. हालांकि, गढ़वाल आईजी की सख्ती के बाद इन्हें पहाड़ में सेवा देनी ही होगी.