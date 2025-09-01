ETV Bharat / state

आपसी रंजिश में फायरिंग, पिता व दो पुत्र गोली लगने से घायल - FIRING IN DEEG

डीग के गांव आरसी में पैसे के झगड़े से हुई गोलीबारी में एक पिता और उसके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

Firing in Deeg
डीग के एक गांव में हुई फायरिंग (ETV Bharat Deeg)
डीग: जिले के नगर थाना क्षेत्र के गांव आरसी में सोमवार सुबह आपसी विवाद इतना बढ़ा कि खुलेआम फायरिंग हो गई. करीब आधे घंटे तक चली ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. घायलों को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

थानाधिकारी राम भरोसी ने बताया कि गांव आरसी में फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे. घटना आपसी रंजिश में हुई है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. फायरिंग की वारदात के बाद गांव में पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है. घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी छत से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. गोलियों की आवाज से गांववाले सहम गए.

घायलों के परस्पर विरोधी बयान: घायल हेमराज (35) ने बताया कि वह जयपुर में किसी काम से गया हुआ था. रविवार शाम को गांव के कुछ लोग शराब पीकर गाली-गलौच करने लगे. इस पर परिजनों ने थाने में तहरीर दी, लेकिन समझौते की बात कहकर पुलिस ने मामला शांत करा दिया. हेमराज ने पहले ही अंदेशा जताया था कि आरोपी अगले दिन गोली चला सकते हैं. सोमवार सुबह जब वह जयपुर से लौटकर गांव पहुंचा, तो आरोपियों ने अचानक फायरिंग कर दी. इसमें हेमराज, उसके पिता मनहोरी (65) और छोटा भाई महेन्द्र (32) गोली लगने से घायल हो गए.

पैसे के लेन-देन से शुरू हुआ विवाद: इधर, दूसरे घायल मनहोरी ने बताया कि वर्ष 2020 में आरोपियों ने उनसे 85 हजार रुपए उधार लिए थे. इसमें से 50 हजार रुपए लौटा दिए, लेकिन बाकी रकम को लेकर आए दिन विवाद होता रहा. रविवार को भी शराब के नशे में झगड़ा हुआ और अगले दिन फायरिंग कर दी गई.

FIRING DUE TO MONEY DISPUTEOLD MAN AND TWO SONS INJUREDआपसी विवाद में फायरिंगFIRING IN DEEG

