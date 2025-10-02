बिहार में दशहरे पर दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने खड़ी कंटेनर में मारी टक्कर, 3 की मौत
कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. स्कॉर्पियो ने कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गये. 3 लोगों की मौत हो गई.
Published : October 2, 2025 at 10:49 AM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में छज्जूपुर पोखरे के पास नेशनल हाईवे-19 पर अहले सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक महिला सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. स्कॉर्पियो में सवार सात अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे की भयावह तस्वीर: सभी सवार सासाराम के तिरकुलिया क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो प्रयागराज से लौट रहे थे. हादसा आज सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ है. एनएच-19 पर दक्षिणी लेन में खड़े कंटेनर को स्कॉर्पियो ने इतनी तेज टक्कर मारी की वाहन के परखच्चे उड़ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो चालक को झपकी आ गई थी, जिससे वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा.
स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गया. एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया.
मृतकों की हुई पहचान: मृतकों में पहला मुस्लिम अंसारी (45 वर्ष), झारखंड के निवासी शामिल हैं, जबकि मुन्ना अंसारी (45 वर्ष) और रजिया खातून (60 वर्ष) दोनों रोहतास जिले के रहने वाले थे. रजिया खातून एक बुजुर्ग महिला थीं.
हादसे एक दर्जन से ज्यादा घायल: घायलों की संख्या सात बताई जा रही है, जिनमें उमर अंसारी (70 वर्ष), फातिमा (15 वर्ष), हाजरा खातून (40 वर्ष), अशरफ अंसारी (30 वर्ष), अमीर अंसारी (12 वर्ष), नसीम अंसारी (45 वर्ष) और मुस्कान परवीन (42 वर्ष) शामिल हैं. इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, जो परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे. सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है.
उपचार की प्रक्रिया: घटना की सूचना मिलते ही दुर्गावती पुलिस, एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. सभी घायलों को पहले दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टर निकाईल अंसारी ने बताया कि कुल आठ लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से दो को मोहनिया अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया.
"शेष पांच गंभीर घायलों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया, जबकि कुछ को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा किया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया."-निकाईल अंसारी, चिकित्सक, दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया: दुर्गावती थाने के सब-इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार पंडित ने बताया कि हादसा छज्जूपुर पोखरे के पास हुआ, जहां स्कॉर्पियो ने कंटेनर में टक्कर मार दी. तीन की मौत हुई और सात घायल हैं. फिलहाल परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, ताकि पूरी जानकारी प्राप्त हो सके.
"इस घटना में एक महिला सहित तीन की मौत हुई है, बाकी अन्य सात लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है."-कृष्ण कुमार पंडित, सब-इंस्पेक्टर
कैसे हुआ हादसा: थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने पुष्टि की कि हादसे में तीन की मौके पर मौत हुई और सात को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. एनएचएआई पेट्रोलिंग कर्मी ने कहा कि राहत कार्य में पूरी टीम जुटी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें चालक की लापरवाही की भूमिका जांच रही है.
"हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."-गिरीश कुमार, थाना प्रभारी
परिजन पहुंच रहें अस्पताल: प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार, चालक की झपकी और अंधेरा मुख्य कारण बताए जा रहे हैं. मृतकों के परिजनों को सूचना मिलते ही सासाराम और रोहतास से लोग दुर्गावती पहुंचने लगे हैं. तिरकुलिया क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
