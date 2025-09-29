ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 की मौके पर मौत

रेहतास: बिहार के रोहतास जिले में आज सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है. तिलौथू-डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक और ऑटो के बीच जबरदस्त आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसा सुबह के समय हुआ जब ऑटो में सवार यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे.

ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर: इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही अहम कारण मानी जा रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक और ऑटो की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई.

घायलों की हालत गंभीर: हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल डेहरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घायल के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और वाहनों की फिटनेस तथा ड्राइवरों की लापरवाही की पड़ताल की जा रही है. राजमार्ग पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है.