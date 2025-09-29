ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 की मौके पर मौत

रोहतास में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. पढ़ें खबर.

Rohtas road accident
रोहतास में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 8:46 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 9:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेहतास: बिहार के रोहतास जिले में आज सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है. तिलौथू-डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक और ऑटो के बीच जबरदस्त आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसा सुबह के समय हुआ जब ऑटो में सवार यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे.

ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर: इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही अहम कारण मानी जा रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक और ऑटो की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई.

घायलों की हालत गंभीर: हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल डेहरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घायल के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और वाहनों की फिटनेस तथा ड्राइवरों की लापरवाही की पड़ताल की जा रही है. राजमार्ग पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है.

Last Updated : September 29, 2025 at 9:13 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN ROHTASरोहतास में सड़क हादसाSEVERAL PEOPLE DIED IN ROHTASBIHAR NEWSROHTAS ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.