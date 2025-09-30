ETV Bharat / state

चूरू: दो सड़क हादसों में देवर-भाभी समेत तीन की मौत

चूरू जिले में दो सड़क हादसे हुए, जिनमें तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

Taranagar Police Station, Churu
तारानगर पुलिस थाना, चूरू (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 2:41 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 3:55 PM IST

चूरू: जिले के तारानगर में मंगलवार को दो सड़क हादसों में देवर-भाभी समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए. दोनों हादसों की सूचना के बाद तारानगर अस्पताल में भीड़ एकत्र हो गई. इस बीच, तारानगर और भालेरी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर दोनों वाहनों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

भालेरी थाने के एएसआई भंवरलाल ने बताया कि पहला हादसा बुचावास गांव में हुआ, जहां एक परिवार ऊंटगाड़ी से फसल कटाई के लिए खेत जा रहा था. इस दौरान तारानगर की ओर से आई एसयूवी ने ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर भीषण थी. ऊंटगाड़ी सवार देवर दुनीराम और उसकी भाभी सुमन की मौके पर मौत हो गई. साथ ही अन्य घायलों को तारानगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया. सूचना पर भालेरी थाना पुलिस पहुंची और शव मोर्चरी में रखवाए. पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए.

पुलिसकर्मी ने बताया... (ETV Bharat Churu)

दूसरा सड़क हादसा जिगसाना गांव के पास हुआ. इसमें पति-पत्नी बाइक से पीहर राजगढ़ जा रहे थे. इसी दौरान राजगढ़ की तरफ से आई एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी. इसमें 22 वर्षीय सुमन की मौके पर मौत हो गई. वहीं पति घायल हो गया. सूचना पर तारानगर पुलिस पहुंची. पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा.

