चूरू: दो सड़क हादसों में देवर-भाभी समेत तीन की मौत

चूरू: जिले के तारानगर में मंगलवार को दो सड़क हादसों में देवर-भाभी समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए. दोनों हादसों की सूचना के बाद तारानगर अस्पताल में भीड़ एकत्र हो गई. इस बीच, तारानगर और भालेरी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर दोनों वाहनों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

भालेरी थाने के एएसआई भंवरलाल ने बताया कि पहला हादसा बुचावास गांव में हुआ, जहां एक परिवार ऊंटगाड़ी से फसल कटाई के लिए खेत जा रहा था. इस दौरान तारानगर की ओर से आई एसयूवी ने ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर भीषण थी. ऊंटगाड़ी सवार देवर दुनीराम और उसकी भाभी सुमन की मौके पर मौत हो गई. साथ ही अन्य घायलों को तारानगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया. सूचना पर भालेरी थाना पुलिस पहुंची और शव मोर्चरी में रखवाए. पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए.