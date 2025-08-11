रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से 22 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-309 पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. धनगढ़ी नाले के पास बरसाती नाले का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे छह लोगों को एक तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

तेज रफ्तार बस ने लोगों को रौंद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय धनगढ़ी नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी. लोग नाले का पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे, इन्हीं में 6 लोग भी खड़े थे, जो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार में एक बस ने लोगों को रौंद दिया. प्रथम दृष्टया में हादसे की वजह बस के ब्रेक फेल होना माना जा रहा है, हालांकि इस संबंध में तकनीकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे के बाद पुलिस ने बस को कब्जे में लिया (Video-ETV Bharat)

मृतक दोनों शिक्षक थे: हादसे में जान गंवाने वालों में दो शिक्षक शामिल हैं. मृतकों की पहचान सुरेंद्र सिंह पंवार (53 वर्ष) पुत्र बिशन सिंह पंवार, निवासी गंगोत्री विहार कनियां रामनगर के रूप में हुई है. सुरेंद्र सिंह पंवार हरणा में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. वीरेंद्र शर्मा (42 वर्ष) पुत्र देवीदत्त शर्मा, निवासी मानिला विहार चोरपानी, रामनगर के रहने वाले थे, वे भी हरणा में शिक्षक के रूप में तैनात थे. दोनों शिक्षक रोजाना की तरह अपने घर से हरणा सल्ट पढ़ाने के लिए जा रहे थे.

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, इस घटना में दो लोगों की मौत हो चुकी है. प्रथम दृष्टया बस के ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही सही कारण स्पष्ट होगा.

मनीषा मारखान, तहसीलदार रामनगर

हादसे में चार लोग गंभीर घायल: हादसे में चार अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन भी शिक्षक बताए जा रहे हैं. घायलों को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. ललित पांडे मोहान स्थित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMPCL) में तैनात है. सत्य प्रकाश निवासी जसपुर, दीपक शाह निवासी मालधन, सुनील राज ये सभी शिक्षक थे, जो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा क्षेत्र में पढ़ाने के लिए जा रहे थे. सभी घायलों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तुरंत रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

स्थानीय लोगों में आक्रोश: इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि धनगढ़ी नाले के पास बरसात के मौसम में हर साल पानी का स्तर बढ़ने से खतरा बढ़ जाता है. वहीं मौत की सूचना पर मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

