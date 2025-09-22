ETV Bharat / state

रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर, ट्रक ड्राइवर की स्थिति नाजुक

रामगढ़: जिले में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बस और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. जोरदार टक्कर के कारण बस में बैठे करीब 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. इसके साथ ही टक्कर की वजह से ट्रक चालक बुरी तरह फंस गया, जिसे दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और फिर उसे सदर अस्पताल भेजा गया.

जानकारी के मुताबिक हादसा रामगढ़ बोकारो मार्ग के छत्तर मांडू के पास हुआ है. बोकारो से रामगढ़ की ओर से जा रही बस, ट्रक से टकरा गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद, रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सड़क दुर्घटना में कई यात्रियों के साथ-साथ चालक समेत बस कंडक्टर घायल हुए हैं.

रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत (Etv Bharat)

ड्राइवर की स्थिति नाजुक

करीब डेढ़ घंटे बाद ट्रक में फंसे घायल चालक को निकाला गया. हालांकि ड्राइवर की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है. इधर सड़क दुर्घटना की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसकी वजह से पुलिस को जाम हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. जानकारी के मुताबिक ट्रक में कोयला लदा हुआ था जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने में देरी हुई.