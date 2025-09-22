ETV Bharat / state

रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर, ट्रक ड्राइवर की स्थिति नाजुक

रामगढ़- बोकारो मार्ग पर ट्रक और यात्रियों से भरी बस की भीषण टक्कर हो गई. हादसे में करीब 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं.

BUS TRUCK COLLISION IN RAMGARH
बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
रामगढ़: जिले में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बस और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. जोरदार टक्कर के कारण बस में बैठे करीब 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. इसके साथ ही टक्कर की वजह से ट्रक चालक बुरी तरह फंस गया, जिसे दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और फिर उसे सदर अस्पताल भेजा गया.

जानकारी के मुताबिक हादसा रामगढ़ बोकारो मार्ग के छत्तर मांडू के पास हुआ है. बोकारो से रामगढ़ की ओर से जा रही बस, ट्रक से टकरा गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद, रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सड़क दुर्घटना में कई यात्रियों के साथ-साथ चालक समेत बस कंडक्टर घायल हुए हैं.

रामगढ़ में बस-ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत (Etv Bharat)

ड्राइवर की स्थिति नाजुक

करीब डेढ़ घंटे बाद ट्रक में फंसे घायल चालक को निकाला गया. हालांकि ड्राइवर की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है. इधर सड़क दुर्घटना की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसकी वजह से पुलिस को जाम हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. जानकारी के मुताबिक ट्रक में कोयला लदा हुआ था जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने में देरी हुई.

BUS TRUCK COLLISION IN RAMGARH
क्षतिग्रस्त बस को खींचती हुई क्रेन (Etv Bharat)

शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित बाहर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना काफी भीषण थी. जोरदार आवाज के साथ दोनों गाड़ियां आमने-सामने भीड़ गई थी. लोगों के द्वारा शीशा तोड़कर किसी तरह बस में सवार यात्रियों और उसके चालक और बस कंडक्टर को निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया है.

"घटना की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचे हैं. बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हुई है. जिसमें दर्जनों लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. ट्रक का ड्राइवर अभी फंसा हुआ है, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है." अनिल कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर, रामगढ़ थाना

