रिम्स जीबी की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, इलाज के दौरान मरीज की मौत पर निशुल्क मोक्षवाहिनी और 5 हजार की सहायता राशि
रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी साझा की है.
Published : October 9, 2025 at 5:58 PM IST
रांची: राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी. जीबी की 61वीं बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मीडिया के माध्यम से लिए गए निर्णय की जानकारी साझा की.झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अमरेश्वर सहाय की उपस्थिति में जीबी की बैठक में त्योहारों को देखते हुए रिम्स की एएनएम,जीएनएम,आउट सोर्सिंग स्टाफ और अन्य रिम्स कर्मियों का वेतन अथवा मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
निशुल्क मोक्षवाहिनी और 5 हजार की सहायता राशि
रिम्स शासी परिषद की बैठक में एक अहम फैसला यह लिया गया कि रिम्स में जिन मरीजों की मौत इलाज के दौरान होगी, उनके परिजनों को UPI के माध्यम से 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि इस पर करीब 07 करोड़ हर वर्ष खर्च होगा और यह सुविधा सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में रिम्स के पास 05 मोक्षवाहिनी है और अन्य मोक्षवाहिनी की खरीद की जाएगी.
डॉ. इरफान अंसारी में कहा कि इंटर्नशिप करने वाले जूनियर डॉक्टरों को 30 हजार रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा. यह भुगतान AIIMS के मापदंडों के अनुरूप होगा. डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाये गए मुद्दे पर नियुक्ति और खरीद संबंधी निर्णय लिए गए हैं. उन्होने बताया कि रिम्स में 01 करोड़ तक की राशि खर्च करने का अधिकार निदेशक का होगा, उससे ऊपर की राशि में कमेटी का निर्णय सर्वोपरि होगा.
मरीजों के लिए बेड की वैकल्पिक व्यवस्था
रिम्स जीबी की बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि रिम्स में इलाज के लिए आनेवाले मरीजों को बेड मिले और उनका जमीन इलाज न कराना पड़े इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नेत्र रोग विभाग में 114 और ऑन्कोलॉजी विभाग में 94 बेड की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि रिम्स में जांच की सुविधा बढ़ेगी और जल्द MRI की सुविधा मिलने लगेगी.
एमबीबीएस और पीजी की सीट बढ़ाने का मामला
वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि रिम्स में MBBS की 180 सीट को बढ़ा कर 250 करने की मांग को NMC ने रिजेक्ट कर दिया है. जिसके खिलाफ अपील की गई है. वहीं पीजी की 176 सीट को बढ़ाकर 250 सीट करने की भी मांग की गई है. उन्होंने बताया कि रिम्स में सुपर स्पेशलिसिटी की 09 सीट को बढ़ाकर 50 सीट करने की भी मांग की गई है.
उन्होंने बताया कि रिम्स जीबी की अगली बैठक 12 नवंबर को होगी. एक सवाल के जवाब में रिम्स निदेशक को शो-कॉज पूछे जाने के सवाल पर बचते दिखे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्पष्टीकरण पूछा गया है. वहीं जीबी की बैठक में डॉ. राजीव रंजन को जनसंपर्क पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है.
एंबुलेंस की होगी खरीद, 3 ड्रग टेस्टिंग लैब खुलेंगे
रिम्स जीबी से इतर राज्य में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108 को दुरुस्त करने के लिए 237 नई एंबुलेंस खरीद की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने दी. वहीं विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य में दवाओं की जांच के लिए 3 नए और अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब खोले जाएंगे.
