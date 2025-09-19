ETV Bharat / state

झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान, इंटर स्टेट बैठक में लिए गए कई बड़े निर्णय

पलामूः झारखंड और बिहार पुलिस मिलकर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगी. जबकि अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए जाएंगे. पलामू के हरिहरगंज में शुक्रवार को इंटर स्टेट बैठक हुई. जिसमें कई निर्णय लिए गए. हाई लेवल इंटर स्टेट बैठक में पलामू डीसी समीरा एस, पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, बिहार के औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी अंबरीश राहुल शामिल हुए.

कई बिंदुओं पर जानकारी साझा करने का निर्णय

बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई बिंदुओं पर जानकारी साझा करने का निर्णय लिया गया. साथ ही नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जबकि नक्सल और उसके समर्थकों की सूची साझा करने का निर्णय लिया गया. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी.

जानकारी देतीं पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

यह टीम इंटर स्टेट बॉर्डर पर निगरानी करेगी. 48 से अधिक चेकिंग प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के तैनाती होगी. साथ ही अवैध शराब के तस्करों की सूची तैयार की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी. दोनों राज्य असामाजिक तत्वों की सूची साझा करेंगे और चुनाव से पहले पूरे इलाके को सेनीटाइज करेंगे.