हर्ष पर्वत घूमने निकले दोस्तों की कार 250 फीट गहरी खाई में गिरी, दो की मौत - ACCIDENT AT HARSH PARVAT SIKAR

सीकर के हर्ष पर्वत पर हादसा हो गया. यहां तीन दोस्तों की कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें दो की मौत हो गई.

कार गहरी खाई में गिरी
कार गहरी खाई में गिरी
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read

सीकर : जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हर्ष पर्वत घूमने निकले दोस्तों की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस व बचाव दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. घायल युवक को सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जीण माता थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हर्ष पर्वत पर गाड़ी करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गई. कार सवार युवती और युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल है. उसे एसके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसा हर्ष पर्वत पर वॉच टावर के नजदीक आंतरी नाला के पास हुआ. कार को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया है. हादसे में जयपुर के सोडाला निवासी देवांग उर्फ हर्षित शर्मा (22) और एक युवती की मौत हो गई. वहीं प्रीति (27) घायल हो गई. उसका एसके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. प्रीति ने बताया- हादसा रविवार रात करीब 9:30 बजे हुआ था. वह जयपुर में नौकरी करती है.

250 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार : यह घटना हर्ष पर्वत के वॉच टावर के पास आंतरी नाला क्षेत्र में हुई. जानकारी के अनुसार स्कोडा गाड़ी में सवार लोग हर्ष को सैर कर वापस लौट रहे थे. तभी अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी. गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद पर्यटक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही जीणमाता थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने खाई में उतरकर घायल और मृतकों को बाहर निकाला.

3100 फीट ऊंचा है हर्ष पर्वत : प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी न्यूट्रल में होने के कारण ड्राइवर उसका कंट्रोल खो बैठा. ढलान और मोड़ों वाले रास्तों पर अचानक संतुलन बिगड़ने से गाड़ी खाई में जा गिरी. गौरतलब है कि हर्ष पर्वत राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है. करीब 3100 फीट ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत पर रोजाना हजारों लोग घूमने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं. यहां से पूरे सीकर शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है. साथ ही यहां ऐतिहासिक हर्षनाथ मंदिर और वॉच टावर भी मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं.

