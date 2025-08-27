ETV Bharat / state

जसोल माताजी के दर्शन के लिए जाते समय लूणी नदी में बही गाड़ी, 3 की मौत, अन्य लोगों की तलाश जारी - PEOPLE MISSING IN LUNI

बालोतरा में लूणी नदी में कार बह गई. इसमें सवार 8 लोगों में से 3 की मौत हो गई. 3 फिलहाल लापता हैं.

लूणी नदी में बही गाड़ी
लूणी नदी में बही गाड़ी (ETV Bharat Balotra)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 5:34 PM IST

बालोतरा : जिले में बुधवार को एक दुखद हादसा सामने आया है. लूणी नदी की रपट पार करते समय एक गाड़ी पानी में बह गई. इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया. एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस टीमें और पुलिस मौके पर पहुंची. इसके साथ ही स्थानीय तैराक भी मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया. आनन-फानन में गाड़ी में सवार सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां तीन लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. फिलहाल दो का उपचार चल रहा है. वहीं, हादसे में पानी में बहे तीन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है.

बालोतरा वृत्त अधिकारी सुशील मान ने बताया कि जोधपुर जिले के शेरगढ़ निवासी लोग बुधवार को जसोल माताजी के दर्शन के लिए जा रहे थे. इस दौरान बालोतरा में लूणी नदी की रपट पार करते समय गाड़ी पानी में बह गई. उन्होंने बताया कि गाड़ी में 8 लोगों के सवार होने की बात सामने आई है. पांच लोगों को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो घायल हैं. उनका उपचार चल रहा है. तीन अन्य की तलाश के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है.

बात दें कि पानी में डूबी गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है. पानी में बहे तीन अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों के साथ ड्रोन कैमरा के जरिए तलाश की जा रही है. बताया जा रहा है इस हादसे में मां और दो बेटियों की मौत हो गई है. दो लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार और पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

CAR SWEPT AWAY IN LUNI RIVERलूणी नदी में बही गाड़ीCAR SWEPT AWAY IN BALOTRAPEOPLE MISSING IN LUNI

