बेफिक्र सो रहा था परिवार, भरभराकर गिरा मकान, भाई-बहन की मौत

जुरहरा थाने के सहायक उप निरीक्षक रणजीत सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 3 बजे एक मकान गिर गया, जिसमें दबने से सैफ (14) और जारा (6) की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. इनका आरबीएम अस्पताल भरतपुर में उपचार चल रहा है.

हमें मामले की सूचना मिली, जिसके बाद हम डुबोकर गांव पहुंचे. मकान गिरा हुआ है और उसमें कुछ लोग दबे हुए हैं. हमने उनको निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया. यहां पर दो की मौत हो गई है. तीन लोग गंभीर घायल थे, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है. मकान बरसात के कारण गिरा था. : अमित चौधरी, जुरहरा थाना प्रभारी

डीग: जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव डूबोकर में सोते हुए परिवार पर दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया. मकान के मलबे में पूरा परिवार दब गया. इसमें बालिका और उसके भाई की मौके पर मौत हो गई. अन्य घायलों को कामां अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को गंभीर हालत में भरतपुर रेफर किया गया है.

बता दें कि डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव डुबोकर निवासी शमीम मेव अपनी आजीविका कमाने के लिए हैदराबाद गया हुआ है. पीछे से उसकी पत्नी आयशा मेव अपने पांच बच्चों को लेकर मकान में सो रही थी. दो बच्चे ऊपर वाली मंजिल पर सो रहे थे और तीन बच्चे अपनी मां के साथ नीचे सो रहे थे. अचानक रविवार देर रात को मकान भरभराकर गिर गया. मकान के मलबे में 6 लोग दब गए. इसमें भाई-बहन की मलबे में दबने से मौत हो गई. जबकि तीन घायलों को कामां अस्पताल मे भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया गया.

जिले में बरसात का दौर लगातार एक हफ्ते से जारी है. बरसात के बाद डीग में एक दर्जन के करीब मकान गिर चुके हैं. मकान गिरने के कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं. जल भराव को कम करने के लिए जगह-जगह पंप सेट भी लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है.