ETV Bharat / state

बूंदी में मेहरबान मानसून, 23 बड़े बांध लबालब, कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ - HEAVY RAIN IN BUNDI

लगातार बारिश के कारण इस बार बूंदी के सभी 23 बड़े बांध लबालब हो गए हैं.

बूंदी के 23 बड़े बांध लबालब
बूंदी के 23 बड़े बांध लबालब (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 1:08 PM IST

3 Min Read

बूंदी : मानसून इस बार बूंदी जिले के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है. जिले के सभी 23 बड़े बांध लबालब हो गए हैं. लंबे समय बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है, जब एक साथ दो दर्जन से अधिक जलाशय ओवरफ्लो होकर छलकने लगे. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति पिछले कई वर्षों में पहली बार बनी है.

जून-जुलाई में ही भरे थे आधे बांध : जलसंसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता रोहित बघेरा ने बताया कि इस बार मानसून की शुरुआत के साथ ही इंद्रदेव ने बूंदी पर जमकर मेहरबानी की. जून और जुलाई के बीच हुई बरसात से जिले के करीब 12 बांध पहले ही भर गए थे, लेकिन अगस्त की तेज बारिश ने बाकी बचे बांधों को भी छलका दिया. अब जिले में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है.

बूंदी के 23 बड़े बांध लबालब (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें. बूंदी में बाढ़, बारिश और बर्बादी...किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

नवलसागर से शुरू की पानी की निकासी : पूर्व पार्षद राजेश शेरगडीया ने बताया कि शहर के बीचोंबीच स्थित ऐतिहासिक नवलसागर झील में पानी की भारी आवक होने पर देर रात से निकासी शुरू कर दी गई है. निकासी के बाद मुख्य बाजार में 3 फीट पानी नजर आ रहा है. सुरक्षा की दृष्टि से दुकानें दुकानदारों ने नहीं खोली है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. कई घंटों से सड़कों पर जलसैलाब का नजारा देखने को मिल रहा है.

सभी बांध छलके, बांधवार जलस्तर : जल संसाधन विभाग की सोमवार सुबह की रिपोर्ट के अनुसार जिले के सभी बड़े बांध अपनी क्षमता तक भर चुके हैं. जलसंसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार ने बताया कि आमतौर पर जिले के छोटे तालाब और पोखर अगस्त के अंत या सितंबर तक भरते हैं, लेकिन इस बार जुलाई से ही पानी भरने लगा था. ग्रामीण क्षेत्रों में भी वर्षों बाद तालाब, कुएं और नदियां लबालब हैं. यह स्थिति कृषि और पेयजल दोनों दृष्टिकोण से जिले के लिए सौभाग्यपूर्ण है, लेकिन जहां बारिश ने बाढ़ का रूप लिया वहां नुकसान भी काफी हुआ है.

जिले के सबसे बड़े गुढ़ा बांध के 5 गेट खोले : जिले के सबसे बड़े गुढ़ा बांध में भारी पानी की आवक को देखते हुए सोमवार सुबह गुढ़ा बांध के 3 गेट 5 फीट खोले गए. गुढ़ा बांध के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि बांध के 5 गेटों से 14,490 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है. वर्तमान में बांध अपनी क्षमता के अनुरूप भर चुका है. इससे पूर्व भी पिछले दिनों बांध से पानी की निकासी की गई थी.

बूंदी : मानसून इस बार बूंदी जिले के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है. जिले के सभी 23 बड़े बांध लबालब हो गए हैं. लंबे समय बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है, जब एक साथ दो दर्जन से अधिक जलाशय ओवरफ्लो होकर छलकने लगे. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति पिछले कई वर्षों में पहली बार बनी है.

जून-जुलाई में ही भरे थे आधे बांध : जलसंसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता रोहित बघेरा ने बताया कि इस बार मानसून की शुरुआत के साथ ही इंद्रदेव ने बूंदी पर जमकर मेहरबानी की. जून और जुलाई के बीच हुई बरसात से जिले के करीब 12 बांध पहले ही भर गए थे, लेकिन अगस्त की तेज बारिश ने बाकी बचे बांधों को भी छलका दिया. अब जिले में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है.

बूंदी के 23 बड़े बांध लबालब (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें. बूंदी में बाढ़, बारिश और बर्बादी...किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

नवलसागर से शुरू की पानी की निकासी : पूर्व पार्षद राजेश शेरगडीया ने बताया कि शहर के बीचोंबीच स्थित ऐतिहासिक नवलसागर झील में पानी की भारी आवक होने पर देर रात से निकासी शुरू कर दी गई है. निकासी के बाद मुख्य बाजार में 3 फीट पानी नजर आ रहा है. सुरक्षा की दृष्टि से दुकानें दुकानदारों ने नहीं खोली है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. कई घंटों से सड़कों पर जलसैलाब का नजारा देखने को मिल रहा है.

सभी बांध छलके, बांधवार जलस्तर : जल संसाधन विभाग की सोमवार सुबह की रिपोर्ट के अनुसार जिले के सभी बड़े बांध अपनी क्षमता तक भर चुके हैं. जलसंसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार ने बताया कि आमतौर पर जिले के छोटे तालाब और पोखर अगस्त के अंत या सितंबर तक भरते हैं, लेकिन इस बार जुलाई से ही पानी भरने लगा था. ग्रामीण क्षेत्रों में भी वर्षों बाद तालाब, कुएं और नदियां लबालब हैं. यह स्थिति कृषि और पेयजल दोनों दृष्टिकोण से जिले के लिए सौभाग्यपूर्ण है, लेकिन जहां बारिश ने बाढ़ का रूप लिया वहां नुकसान भी काफी हुआ है.

जिले के सबसे बड़े गुढ़ा बांध के 5 गेट खोले : जिले के सबसे बड़े गुढ़ा बांध में भारी पानी की आवक को देखते हुए सोमवार सुबह गुढ़ा बांध के 3 गेट 5 फीट खोले गए. गुढ़ा बांध के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि बांध के 5 गेटों से 14,490 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है. वर्तमान में बांध अपनी क्षमता के अनुरूप भर चुका है. इससे पूर्व भी पिछले दिनों बांध से पानी की निकासी की गई थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

DAMS OVERFLOW IN BUNDIबूंदी के बांध लबालबबूंदी में भारी बारिशHEAVY RAIN IN BUNDI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.