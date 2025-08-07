देहरादून: उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर उत्तराखंड में नदियों के किनारे बसे शहरों और नगरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. उत्तराखंड में एक-दो नहीं बल्कि असंख्य शहर, नगर और कस्बे नदियों और गाड़ गदेरों के किनारे स्थित हैं. ऐसा नहीं है कि इनकी बसावट शुरू से ही नदियों के इतने नजदीक थी कि इनको बाढ़ से खतरा हो. धीरे-धीरे लोगों ने खुद ही नदियों और गाड़ गदेरों के किनारों पर कब्जा करके उनके बहने के रास्ते को संकरा कर दिया.

नदियों के किनारे बसे शहरों कस्बों को खतरा: धराली में आई भयानक बाढ़ ने नदी-नालों और गाड़ गदेरों के किनारे बसे शहरों, नगरों और कस्बों की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है. ये बहस इतनी गंभीर है कि अब नदियों से 100 मीटर दूर बसावट होने की बात जोर पकड़ने लगी है. जिस धराली मार्केट में भयंकर आपदा आई वो खीरगंगा नदी से तट पर ही था. इतने नजदीक कि जरा सा जलस्तर बढ़ने पर खीरगंगा इनको छूते हुए बहती थी.

ये शहर नगर भी भागीरथी के किनारे डेंजर जोन में हैं: उत्तराखंड में एक नहीं कई धराली जैसे शहर, नगर और कस्बे हैं जो ऐसी ही आपदा झेलने का इंतजार कर रहे हैं. अगर हम भागीरथी नदी की बात करें तो उत्तरकाशी, चन्यालीसौड़, धरासू और देवप्रयाग जैसे धार्मिक और पौराणिक महत्व के शहर इसके किनारे बसे हैं. देवप्रयाग तो एक तरफ भागीरथी तो दूसरी तरफ अलकनंदा नदी के किनारे है. यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं. यहां बाढ़ का बहुत बड़ा खतरा है. यहां लोगों ने दोनों नदियों के बहुत पास तक निर्माण कर डाले हैं.

अलकनंदा के किनारे बसे नगरों को भी कम खतरा नहीं: अलकनंदा की बात करें तो बदरीनाथ से लेकर चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर तक की बसावट इसके किनारे हैं. मकान-दुकान बनाने की होड़ ने इस नदी के तटों को भी नहीं छोड़ा है. बाकी कसर खनन ने पूरी कर दी है. कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग तो ऐसा लगता है जैसे अलकनंदा के डेंजर जोन में हैं. कर्णप्रयाग में बागेश्वर से आकर पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है तो अलकनंदा का आकार दोगुना हो जाता है. पिंडर के किनारे भी बिम डालकर होटल और मकान खड़े किए गए हैं.

गंगा के किनारे अतिक्रमण से खतरा: देवप्रयाग से जब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं. तो आगे ऋषिकेश और हरिद्वार में भी अतिक्रमण का यही हाल है. गंगा के पास तक रिसॉर्ट और होटल बन चुके हैं. बाढ़ में इन्हें हमेशा खतरा बना रहता है.

मंदाकिनी के किनारे हैं ये शहर नगर: मंदाकिनी नदी के किनारे बसे मुख्य शहर और कस्बे हैं: केदारनाथ, गौरीकुंड, रामवाड़ा, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग. रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है.

मंदाकिनी भी अतिक्रमण से हो सकती है नाराज: केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के किनारे भी अनेक नगर बसे हैं. रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ समेत गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग बसे हैं. सोनप्रयाग में वासुकीगंगा के मिल जाने से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ जाता है. इन पहाड़ी नगरों को हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है. रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिल जाती है तो अलकनंदा की जलराशि अपार हो जाती है.

रामगंगा के किनारे नगरों कस्बों की लंबी लिस्ट: कुमाऊं मंडल में भी कई नगर नदियों के किनारे बसे हैं जो हमेशा बाढ़ का खतरा झेलते हैं. गैरसैंण ब्लॉक के रामडाली से निकलने वाली रामगंगा के किनारे धुनारघाट, दाड़मडाली, सैंजी, मेहलचौरी, चौखुटिया, मासी और भिकियासैंण जैसे नगर हैं. इन नगरों में भी लोगों ने अपने मकान और दुकान नदी के काफी करीब तक बना डाले हैं. भिकियासैंण में जब रानीखेत की ओर से आने वाली गगास नदी रामगंगा में मिलती है तो उसकी जलराशि में बढ़ोत्तरी हो जाती है.

बरसात में कहर बरपाती है गौला नदी: नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में होकर बहने वाली गौला नदी भी बरसात में कम विध्वंसक नहीं है. इस नदी के किनारे हैड़ाखान, काठगोदाम, हल्द्वानी, किच्छा बसे हैं. मानसून के सीजन में गौला का जलस्तर काफी बढ़ जाता है. बाढ़ आने पर ये नदी अपने साथ पहाड़ी इलाकों से बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा बहाकर लाती है.

कोसी के प्रचंद बाढ़ झेलते हैं ये नगर: बागेश्वर जिले में कौसानी के नजदीक धारपानी से निकलने वाली कोसी नदी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक का सफर तय करती है. इस दौरान इसके किनारे धानाचूली, खैरना, गरमपानी, बेतालघाट और रामनगर जैसे नगर और कस्बे पड़ते हैं. कोसी बरसात में रौद्र रूप धारण कर लेती है. हर साल इसके द्वारा मचाई जाने वाली तबाही की खबरें आती रहती हैं. इसके बावजूद इसके किनारों तक निर्माण कर लिए गए हैं.

सरयू नदी के किनारे हैं ये नगर कस्बे: बागेश्वर, सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित एक सुंदर शहर है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह शहर कुमाऊं क्षेत्र में आता है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है।

पंचेश्वर में मिलती हैं पांच नदियां: बागेश्वर से बहने वाली सरयू नदी के किनारे भी बागेश्वर, कपकोट, भराड़ी, घाट, देवलचौड़, सेराघाट और पंचेश्वर जैसे नगर और कस्बे हैं. चंपावत स्थित पंचेश्वर में दुनिया का एकमात्र पांच नदियों का संगम है. यहां पर काली जिसे शारदा भी कहते हैं, सरयू, गोरी, धौली और रामगंगा नदियां मिलती हैं. यहां से काली फिर महाकाली नदी कहलाती है.

काली नदी भी बाढ़ के लिए है बदनाम: पिथौरागढ़ जिले में काली नदी के किनारे धारचूला, छ्यारछुम, जौलजीवी, बलुआकोट बसे हैं. इन्हें भी बाढ़ का खतरा रहता है. यहां गोरी नदी के किनारे मदकोट, बरम जैसे कस्बे हैं.

यमुना किनारे बसे नगरों को भी है खतरा: यमुनोत्री से बहने वाली यमुना नदी के किनारे हरिपुर कालसी, डाक पत्थर और विकासनगर जैसे कस्बे स्थित हैं. इन्हें में बाढ़ का खतरा है.

