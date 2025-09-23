ETV Bharat / state

बिहार में डूबने से पांच की मौत, 2 लापता

छपरा/मुजफ्फरपुर : बिहार के दो जिलों में दर्दनाक हादसा हुआ है. सारण और मुजफ्फरपुर में डूबने से 5 बच्चों की जान चली गई है. वहीं दो बच्चों का पता नहीं चल पाया है. शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है. पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. दर्दनाक हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर हाल-बेहाल है.

छपरा में 4 की मौत : सारण जिले में गड़खा थाना क्षेत्र में हुई हृदय विदारक घटना से कोहराम मच गया. जहां तालाब में स्नान करने गए एक ही परिवार के चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार गड़खा थाना क्षेत्र के फुर्सतपुर चंवर स्थित पोखर में स्नान करने के लिए कुछ लड़के एक साथ गए थे. जहां स्नान करने के क्रम में देखते ही देखते चार किशोर गहरे पानी में चले गए. जब तक उन्हें पानी से निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो गई.

लोगों की लगी भीड़ (ETV Bharat)

मृतकों में मकिनपुर पंचायत के मरीचा ठिकहा गांव निवासी दरोगा सिंह का 14 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार, मंशी लाल सिंह का 11 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार एवं मैनेजर सिंह के दो पुत्र 11 वर्षीय अंकुश कुमार और 13 वर्षीय कृष्णा उर्फ करिमन कुमार शामिल हैं. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गड़खा थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार और सीओ नीली यादव पुलिस बल व गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद सभी शवों को पोखर से बाहर निकाला गया.

''घटना की जानकारी मिलने पर दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे. चारों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा जा चुका है.''- शशि रंजन कुमार, गड़खा थाना अध्यक्ष