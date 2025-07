ETV Bharat / state

तेलंगाना में बिहार के मजदूर की भी मौत, केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में कई घायल - TELANGANA CHEMICAL FACTORY BLAST

सीएम नीतीश कुमार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 1, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 10:44 AM IST 2 Min Read

पटना: तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में बिहार के भी मजदूरों की मौत हुई है. सोमवार को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पशमिलारम इंडस्ट्रियल इलाके में सिगाची फार्मा केमिकल यूनिट में रिएक्टर फट गया. इस दौरान भयानक विस्फोट हुआ. ईटीवी भारत तेलंगाना की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में कुल 13 लोगों की मौत हो गयी है. 2-2 लाख मुआवजा: घटना के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है. उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के मृत मजदूरों के परिवार को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषण की है. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है. मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि तेलंगाना सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतक के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था करें, साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें.

मृतक में बिहार के बिक्रमगंज निवासी शशि भूषण उर्फ अभिषेक भी शामिल हैं. जो वहां मजदूरी करते थे. घायलों में रोहतास के अमरथा गांव के चार मजदूर भी शामिल हैं. कमलेश मुखिया, बिदेश, गंगा मुखिया, डब्लू, मुनमुन चौधरी जख्मी हैं. जिसमें डब्लू पासवान की हालत गंभीर है. ये सभी तेलंगाना में एक जगह इस्नापुर, पाटनचेरू में रहते थे. सोमवार की सुबह धमाका: घटना सोमवार की सुबह 8:15 से 9:35 बजे के बीच की बतायी जा रही है. तेलंगाना पुलिस के अनुसार घटना के दौरान फैक्ट्री में करीब 90 लोग मजदूर काम कर रहे थे. नाइट शिफ्ट खत्म हो गयी थी. सुबह के मजदूर अंदर गए ही थे कि इसी दौरान ब्लास्ट हो गया. अब तक कुल 13 की मौत: धमाका इतनी तीव्र थी कि कुछ मजदूर 100 मिटर दूर जाकर गिरे. अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो गयी. 22 मजदूर झुलस गए हैं, जिसमें 12 की हालत गंभीर है. एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है. मलवा से शवों को निकाला जा रहा है. ये भी पढ़ें: बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट, पति-पत्नी की झुलसकर मौत

पटना: तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में बिहार के भी मजदूरों की मौत हुई है. सोमवार को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पशमिलारम इंडस्ट्रियल इलाके में सिगाची फार्मा केमिकल यूनिट में रिएक्टर फट गया. इस दौरान भयानक विस्फोट हुआ. ईटीवी भारत तेलंगाना की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में कुल 13 लोगों की मौत हो गयी है. 2-2 लाख मुआवजा: घटना के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है. उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के मृत मजदूरों के परिवार को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषण की है. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है. मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि तेलंगाना सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतक के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था करें, साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें. मृतक में बिहार के बिक्रमगंज निवासी शशि भूषण उर्फ अभिषेक भी शामिल हैं. जो वहां मजदूरी करते थे. घायलों में रोहतास के अमरथा गांव के चार मजदूर भी शामिल हैं. कमलेश मुखिया, बिदेश, गंगा मुखिया, डब्लू, मुनमुन चौधरी जख्मी हैं. जिसमें डब्लू पासवान की हालत गंभीर है. ये सभी तेलंगाना में एक जगह इस्नापुर, पाटनचेरू में रहते थे. सोमवार की सुबह धमाका: घटना सोमवार की सुबह 8:15 से 9:35 बजे के बीच की बतायी जा रही है. तेलंगाना पुलिस के अनुसार घटना के दौरान फैक्ट्री में करीब 90 लोग मजदूर काम कर रहे थे. नाइट शिफ्ट खत्म हो गयी थी. सुबह के मजदूर अंदर गए ही थे कि इसी दौरान ब्लास्ट हो गया. अब तक कुल 13 की मौत: धमाका इतनी तीव्र थी कि कुछ मजदूर 100 मिटर दूर जाकर गिरे. अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो गयी. 22 मजदूर झुलस गए हैं, जिसमें 12 की हालत गंभीर है. एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है. मलवा से शवों को निकाला जा रहा है. ये भी पढ़ें: बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट, पति-पत्नी की झुलसकर मौत

Last Updated : July 1, 2025 at 10:44 AM IST