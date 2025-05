ETV Bharat / state

शूटिंग कोच मोहसिन पर सातवीं FIR, तंत्र-मंत्र से नोटों की बारिश कराने का लालच दे युवती को ठगा - SHOOTING COACH MOHSIN

ड्रीम ओलंपिक शूटिंग अकादमी के कोच मोहसिन पर एफआईआर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 2:46 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 2:56 PM IST 2 Min Read

इंदौर: इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने ड्रीम ओलंपिक शूटिंग अकादमी के कोच मोहसिन के खिलाफ सातवां केस दर्ज किया है. एक महिला ने मोहसिन पर धोखाधड़ी, यौन शोषण की कोशिश, तांत्रिक क्रिया और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है. पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है. पीड़ित महिला ने मोहसिन पर आरोप लगाए हैं कि 'जिन्न' के माध्यम से नोटों की बारिश करवाने का लालच देकर उसके साथ धोखाधड़ी की है. मोहसिन पर धोखाधड़ी, रेप और छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है. अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मोहसिन के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, रेप और छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इससे मामले से पहले तक मोहसिन के खिलाफ पुलिस ने छह प्रकरण दर्ज किए गए थे. शूटिंग कोच पर 2 दिन में 3 FIR, शादीशुदा महिला ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला

इस मामले में एक पीड़िता ने मोहसिन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी ने करियर संवारने का भरोसा दिलाते हुए उससे लाखों रुपए ले लिए और पैसे देने से इनकार कर दिया. महिला का आरोप है कि मोहसिन ने तंत्र क्रिया के माध्यम से उसे 'जिन्न' के माध्यम से नोटों की बारिश करवाने का लालच देते हुए उससे तकरीबन 21 लाख रुपए ले लिए. जिन्न को खुश करने पर नोटों की बारिश करवाने का लालच देकर ठगा महिला का आरोप है कि मोहसिन ने उसे उसकी एक महिला मित्र से मिलवाया और कहा कि वह जिन्न को खुश करने पर उसके माध्यम से नोटों की बारिश करवा सकती है. इसके बाद महिला को एक सुनसान जगह पर लेकर गए. लेकिन ऐसा नहीं होने पर उसने मोहसिन को फोन लगाकर पैसे लौटाने की बात कही. जिस पर मोहसिन ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया साथ ही धमकी दी कि यदि तुमने इस मामले में किसी से शिकायत की तो तुम्हें बदनाम कर दूंगा. लेकिन जब मोहसिन के खिलाफ एक के बाद एक कई प्रकरण दर्ज हुए तो महिला पुलिस के पास पहुंची और पूरे मामले में मोहसिन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा दिया. प्रारंभिक तौर पर 21 लाख रुपए के लेनदेन का मामला सामने आ रहा है.

