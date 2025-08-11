पटना: आज 'अगस्त क्रांति' दिवस है. इसी दिन यानी 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए बिहार के सात युवाओं ने अपनी जान दे दी थी. गोलियां खाते गए, प्राण छूटते गए लेकिन तिरंगे पर आंच आने नहीं दिया. अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादती और तानाशाही के बावजूद भारत माता के उन सात मतवालों ने आखिरकार झंडा फहरा ही दिया. इन्हीं में एक थे पटना के रामानंद सिंह, जिन्होंने सीने पर गोली लगने के बावजूद तिरंगे का नीचे गिरने नहीं दिया.

तिरंगे के लिए शहीद हो गए थे सात युवक: शहीद रामानंद सिंह पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल की पुनपुन प्रखंड के शहादत नगर के रहने वाले थे. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्योच्छावर कर दिए. पटना के राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के 11वीं के छात्र रामानंद भी अन्य युवाओं की तरह महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे. 11 अगस्त 1942 को अन्य साथियों के साथ पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने की जिद लिए आगे बढ़े और ब्रिटिश गवर्मेंट के आगे नहीं झुके

खून से लाल हो गया था सचिवालय: बापू के आह्वान पर अगस्त क्रांति में बिहार के हजारों युवा शामिल हुए थे. युवाओं की फौज जह 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश की तो फिरंगी हुकूमत ने गोलियों की बौछार कर दी. इस गोलाबारी में सात छात्र शहीद हो गए थे. आज भी पटना का शहीद स्मारक उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की याद दिलाता है.

क्या हुआ था 11 अगस्त 1942 को?: दरअसल, 11 अगस्त 1942 को दोपहर दो बजे सैकड़ों छात्र पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के इरादे से आगे बढ़े लेकिन उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया. शाम 4:57 बजे जैसे-जैसे छात्र तिरंगा लेकर आगे बढ़ते गए, उनपर गोली चलती गई.गोली लगने से 4 छात्रों की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि तीन की अस्तपाल में मौत हो गई.

गोली खाई लेकिन पीछे नहीं हटे: पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के अभियान की अगुवाई देवीपद चौधरी कर रहे थे. सबसे पहले उनको ही गोली लगी लेकिन जब वह नीचे गिरने लगे तो राम गोविंद सिंह ने तिरंगा थाम लिया. उनको भी गोली मार दी गई. इसके बाद रामांनद सिंह ने तिरंगा थामा. वे आगे बढ़े तो उनके सीने में गोली दाग दी. फिर राजेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला. उनको गोली लगने के बाद जगपति कुमार ने झंडा पकड़ा. उनके हाथ, छाती और जांच में गोली लगी लेकिन फिर भी आगे बढ़ते गए.

तिरंगे के लिए शहादी हो गए सातों युवक: वहीं, जगपति को लड़खड़ाते हुए देखकर सतीश प्रसाद झा ने तिरंगा थाम लिया. उनको गोली लगने के बाद उमाकांत प्रसाद सिंह ने मोर्चा संभाला. ब्रिटिश हुकूमत ने उमाकांत पर भी गोली चला दी. हालांकि तबतक वह पटना सचिवालय के गुंबद पर ध्वज फहरा चुके थे. इस गोलीबारी में भारत माता के सातों वीर सपूत शहीद हो गए.

देवीपद चौधरी: सात शहीदों में पहली गोली खाने वाले देवीपद चौधरी का जन्म पश्चिम बंगाल के सिलहट जिले के जमालपुर गांव में 16 अगस्त 1928 को हुआ था. जब वह 9 साल के थे, तब उनके पिता देवेंद्र नाथ चौधरी पटना आ गए. पटना के मिलर हाईस्कूल में नौवीं के छात्र देवीपद 11 अगस्त 1942 को गोलीकांड में शहीद हो गए.

राम गोविंद सिंह: पटना जिले के दशरथ गांव में साल 1925 में राम गोविंद सिंह का जन्म हुआ था. उनके पिता का नाम देवकी नंदन सिंह और माता का नाम रामकुंवर देवी था. वह पुनपुन हाईस्कूल में 11वीं के छात्र थे लेकिन देश की आजादी के लिए वह आंदोलन में कूद गए. शहादत से करीब डेढ़ साल पहले ही उनकी शादी धनरुआ के रामपुर की रहने वाली आशा कुंवर देवी के साथ हुई थी.

रामांनद सिंह: 11 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत की गोलीबारी में शहीद होने वाले रामांनद सिंह का जन्म पटना जिले के शहादत नगर में हुआ था. वह पटना के राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के 11वीं के छात्र थे. बाद में उनके पिता लक्ष्मण सिंह ने इनके नाम पर लखना में उच्च विद्यालय और फजलचक में मध्य विद्यालय की स्थापना करवाई.

राजेंद्र सिंह: सारण जिले के बनवारी चक में 5 दिसंबर 1924 को राजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था. वह पटना हाईस्कूल के 10वीं के छात्र थे. उनके बारे में कहा जाता है कि 8 अगस्त 1942 को ही आंदोलन में शामिल होने के लिए वह अपने घर से निकल गए थे. जब शाम को नहीं लौटे तो पिता ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला. 11 अगस्त को सूचना मिली कि गोलीकांड में उनकी भा लाल शहीद हो गया.

जगपति कुमार: तीन-तीन गोली खाने के बावजूद पीछे नहीं हटने वाले जगपति कुमार का जन्म मई 1923 को गया जिले (अब औरंगाबाद) के खराठी गांव में हुआ था. वह पटना स्थित बीएन कॉलेज में साइंस के छात्र थे. इनको पहली गोली हाथ में लगी, दूसरी सीने और तीसरी गोली जांघ में लगी थी.

सतीश प्रसाद झा: पटना कॉलेजिएट स्कूल के 10वीं के छात्र सतीश प्रसाद झा का जन्म भागलपुर के खड़हरा में हुआ था. वह स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे. उसी दौरान उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया. वह भी 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए.

उमाकांत प्रसाद सिंह: सातों युवाओं में जिस शख्स ने पटना सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहराया, उसका नाम उमाकांत प्रसाद सिंह था. सारण के नरेंद्रपुर गांव के रहने वाले उमाकांत पटना के राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल की 11वीं कक्षा के छात्र थे. उनका जन्म 4 अप्रैल 1923 को हुआ था.

शहीद रामानंद सिंह को किया नमन: अगस्त क्रांति दिवस पर शहादत नगर के लोगों ने अपने वीर सपूत को याद किया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी. हालांकि इस दौरान वह इस बात से मायूस थे कि आज भी शहीद रामानंद सिंह को वाजिब सम्मान नहीं मिला है. ग्रामीण कहते हैं कि रामानंद का सपना था कि उनके गांव में एक लाइब्रेरी बने लेकिन आज तक लाइब्रेरी नहीं बनी है. हालांकि पुनपुन में शहीद रामानंद सिंह और शहादी राम गोविंद सिंह की याद मे बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से शहीद रामानंद राम गोविंद सिंह पार्क जरूर बना है.

"शहीद रामानंद सिंह युवावस्था में पढ़ाई में काफी तेज थे. ऐसे में पुनपुन से पटना पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे. लाइब्रेरी गांव में बनाने का उनका सपना था, आज शहादत नगर में उनका कोई भी परिवार नहीं है. जो कुछ परिजन हैं, हम लोग ही बचे हुए हैं."- बालकृष्ण पांडे, शहीद रामानंद सिंह के परिजन

