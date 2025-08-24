हिसार: नारनौंद उपमंडल के गांव सिंघवा खास में आज एक अनोखा और भावुक आयोजन देखने को मिला. यहां पशुपालकों द्वारा मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी का जीवन-यज्ञ मनाया गया, जिसने अपनी उपलब्धियों से न केवल गांव बल्कि पूरे हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया है. यह वही भैंस है जो सात बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सम्मानित की जा चुकी है.

मुर्रा नस्ल की शान – धन्नो रानी

गौरतलब है कि मुर्रा नस्ल की भैंस भारत की सबसे मशहूर और उच्च दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है. हरियाणा के हिसार, जींद और भिवानी जिले इस नस्ल की जन्मस्थली और प्रमुख केंद्र हैं. धन्नो रानी इसी नस्ल का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने कई वर्षों तक प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त कर किसानों और पशुपालकों को प्रेरणा दी.

दुष्यंत चौटाला पहुंचे और किया सम्मान

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे. उन्होंने पशुपालकों को सम्मानित किया और धन्नो रानी के मालिक ईश्वर व उनके परिवार को विशेष बधाई दी. चौटाला ने कहा कि “आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए गौरवशाली है क्योंकि यह भैंस न केवल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई है बल्कि इसे परिवार के सदस्य की तरह 25 वर्षों तक संजोकर रखा गया है.”

25 साल की आयु और अनेक उपलब्धियां

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि धन्नो रानी शायद हरियाणा की सबसे वृद्ध और सफल भैंसों में से एक है, जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है. इसने देशभर में कई पुरस्कार और नेशनल अवार्ड जीते हैं. चौटाला ने भावुक अंदाज में कहा कि “आजकल तो लोग मां-बाप को भी घर पर नहीं रखते, लेकिन इस परिवार ने धन्नो रानी को 25 साल अपने साथ परिवार के सदस्य की तरह रखा और पूरे देश में गांव और हरियाणा का नाम रोशन किया.”

25 की हुई हिसार की धन्नो भैंस (Etv Bharat)

अनुसंधान केंद्रों और मेलों की कमी पर चिंता

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पशुपालकों की समस्याओं को भी उठाया. उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पशु मेलों का आयोजन बंद हो गया, जबकि ऐसे मेले किसानों को अपने पशुधन को प्रदर्शित करने और अच्छी कीमत पाने का अवसर देते थे. उन्होंने चेताया कि यदि मुर्रा नस्ल अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थान कमजोर पड़े तो भविष्य में पशुधन की गुणवत्ता और संख्या दोनों में गिरावट आ सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में गांवों में पशुधन 25% तक कम हुआ है और आने वाली गणना में यह आंकड़ा और भी नीचे जाएगा.

कानून व्यवस्था और पुलिस पर कटाक्ष

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को बद से बदतर बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना तीन हत्याओं समेत गंभीर अपराध हो रहे हैं और “आज गुंडे नायाब हैं, पुलिस गायब है.” उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि पिछले एक साल में जितने एनकाउंटर हुए, उनमें हर आरोपी को पांव में गोली लगी है. चौटाला ने तंज कसा – “हरियाणा पुलिस को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए क्योंकि बिना पांव में गोली मारे कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं होता.”

सात बार रह चुकी राष्ट्रीय चैंपियन (Etv Bharat)

मनीषा कांड और एचएयू छात्रों के मुद्दे पर क्या बोले

मनीषा कांड पर उन्होंने कहा कि केस अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है, इसलिए पुलिस, सरकार या जनता की बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले सीबीआई की जांच का इंतजार करना चाहिए. वहीं हिसार एचएयू के छात्रों के धरने को लेकर चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी ने छात्रों की मांगें स्वीकार की थीं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ. उन्होंने छात्रों की बात सुनी जाने और जल्द समाधान की अपील की.

मालिक ईश्वर का भावुक संबोधन

धन्नो रानी के मालिक ईश्वर ने कहा कि उन्होंने इस भैंस को 2008 में खरीदा था और तब से यह लगातार पुरस्कार जीतती रही. 2015 तक यह लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रही और 25 किलो 656 ग्राम दूध देकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने कहा कि “यह भैंस हमारे परिवार का सदस्य है, आज इसके 25 वर्ष पूरे होने पर जीवन-जग मनाकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं.” ईश्वर ने बताया कि भैंस को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा भी सम्मानित किया गया है.

पशुपालकों का सम्मान और गौरव

इस आयोजन में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से पशुपालक पहुंचे और सम्मानित किए गए. उन्होंने कहा कि धन्नो रानी जैसी भैंसें न केवल पशुपालकों का गौरव बढ़ाती हैं बल्कि किसानों को प्रेरित भी करती हैं. यह आयोजन पशुधन और किसान संस्कृति की गहराई को दर्शाता है.

क्या होता है जीवन यज्ञ

"जीवन जग या जीवन यज्ञ" हरियाणा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक शब्द है. इसका अर्थ होता है – किसी पशु (भैंस, बैल, घोड़ा आदि) के लंबे जीवन और उसकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए गांव में सामूहिक आयोजन. इसमें पशु को सजाया जाता है, उसकी शोभायात्रा निकाली जाती है और ग्रामीण इकट्ठा होकर ढोल-नगाड़ों के साथ उत्सव मनाते हैं. खासकर मुर्रा नस्ल की भैंसें या कोई राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर इनाम जीतने वाले पशु के लिए “जीवन जग” मनाया जाता है.

