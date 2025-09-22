ETV Bharat / state

काशीपुर उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार, हिरासत में 10 संदिग्ध

मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 22, 2025 at 8:56 PM IST 3 Min Read

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना अनुमति के जुलूस निकालने के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में काशीपुर पुलिस ने जुलूस के लीडर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देखकर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है. इसके अलावा टीम 10 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. उधम सिंह नगर के काशीपुर थाना क्षेत्र में लोगों द्वारा बिना अनुमति के जुलूस निकालने और जुलूस के दौरान उपद्रव कर पुलिस पर हमला करने, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में काशीपुर पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर की रात काशीपुर थाना क्षेत्र के बांसफोड़ान चौकी क्षेत्र स्थित अल्लीखां चौक पर नदीम अख्तर ने अपने लगभग 400–500 साथियों के साथ मिलकर सभा आयोजित की. सभा समाप्त होने के बाद भीड़ ने अचानक नारे लगाते हुए बैनर और पोस्टरों के साथ जुलूस निकालना शुरू किया, जो वाल्मीकि बस्ती की तरफ से शहर की ओर बढ़ा. जैसे ही मामले की सूचना पुलिस टीम को लगी तो उन्होंने जुलूस में आए लोगों से बिना अनुमति के जुलूस न निकालने का आग्रह किया. लेकिन पुलिस के आग्रह के बाद भी जुलूस आगे बढ़ने लगा. काशीपुर में उपद्रव मामले में मुख्य आरोपी समेत सात लोग गिरफ्तार. (VIDEO- ETV Bharat)