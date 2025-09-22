ETV Bharat / state

काशीपुर उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार, हिरासत में 10 संदिग्ध

उधम सिंह नगर के काशीपुर में उपद्रव मामले में मुख्य आरोपी समेत सात लोग गिरफ्तार.

Kashipur riot case
मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:56 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना अनुमति के जुलूस निकालने के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में काशीपुर पुलिस ने जुलूस के लीडर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देखकर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है. इसके अलावा टीम 10 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

उधम सिंह नगर के काशीपुर थाना क्षेत्र में लोगों द्वारा बिना अनुमति के जुलूस निकालने और जुलूस के दौरान उपद्रव कर पुलिस पर हमला करने, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में काशीपुर पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर की रात काशीपुर थाना क्षेत्र के बांसफोड़ान चौकी क्षेत्र स्थित अल्लीखां चौक पर नदीम अख्तर ने अपने लगभग 400–500 साथियों के साथ मिलकर सभा आयोजित की. सभा समाप्त होने के बाद भीड़ ने अचानक नारे लगाते हुए बैनर और पोस्टरों के साथ जुलूस निकालना शुरू किया, जो वाल्मीकि बस्ती की तरफ से शहर की ओर बढ़ा. जैसे ही मामले की सूचना पुलिस टीम को लगी तो उन्होंने जुलूस में आए लोगों से बिना अनुमति के जुलूस न निकालने का आग्रह किया. लेकिन पुलिस के आग्रह के बाद भी जुलूस आगे बढ़ने लगा.

काशीपुर में उपद्रव मामले में मुख्य आरोपी समेत सात लोग गिरफ्तार. (VIDEO- ETV Bharat)

इस दौरान भीड़ ने तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया. इस दौरान उपद्रवियों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. जिसके बाद काशीपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल जोशी की तहरीर पर जुलूस के लीडर नदीम अख्तर समेत 400 से 500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. घटना के बाद एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थों को आरोपियों को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके बाद से ही काशीपुर पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिह्नित करने में जुटी हुई थी.

पुलिस टीम ने घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि 10 संदिग्ध लोगों से टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है. इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग ने उक्त क्षेत्र में अवैध कृत्यों पर त्वरित कार्रवाई शुरू की है. उपरोक्त क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू करने हेतु पत्राचार किया गया. शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करने वाले और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें.

गिरफ्तार आरोपी:

  • मौ. अशद पुत्र शहादत हुसैन, निवासी मझरा गली नं. 5, थाना काशीपुर, उम्र 18 वर्ष
  • कामरान पुत्र मौ. उवैध, निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी मझरा, थाना काशीपुर, उम्र 19 वर्ष
  • मोईन रजा पुत्र निजामुद्दीन, निवासी मौ. मझरा वार्ड नं. 26, थाना काशीपुर, उम्र 26 वर्ष
  • दानिश अली पुत्र मौ. नबी, निवासी बाँसफोड़ान, थाना काशीपुर, उम्र 28 वर्ष
  • नदीम अख्तर पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी राजा कॉलोनी निकट मंडी थाना कुंडा उम्र 47 और 2 अन्य

