लातेहार: जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के सात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्तौल और 12 गोलियां बरामद की गई हैं. गिरफ्तार अपराधियों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था.

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि लगभग 8 से 10 की संख्या में अपराधी बालूमाथ थाना क्षेत्र के चमातू कोलियरी के पास किसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं. सूचना मिलते ही एसपी कुमार गौरव ने डीएसपी विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया और अपराधियों के खिलाफ छापेमारी शुरू की. इस दौरान पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगा, हालांकि पुलिस ने मौके से 7 अपराधियों को धर दबोचा. गिरफ्तार अपराधियों के पास पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई.

मामले की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

गिरफ्तार लोगों में से पांच अंतरराज्यीय अपराधी

इधर, शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा लातेहार जिले के बालूमाथ तथा अन्य थाना क्षेत्र में स्थित कोयला साइडिंग तथा कोलियरी में अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से 5 अंतरराज्यीय अपराधी है. इनका आपराधिक नेटवर्क कई अन्य राज्यों में भी है. झारखंड के ही कई जिलों में इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

उन्होंने बताया कि लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ थाना के मगध कोलियरी,बारियातू थाना अंतर्गत फूलबासिया कोयला साइडिंग एवं चंदवा थाना के टोरी कोयला साइडिंग में हुए आगजनी व गोलीबारी की घटना में उक्त अपराधी शामिल थे. सभी अपराधी राहुल दुबे गिरोह के सदस्य हैं. गिरफ्तार अपराधियों में विकास कुमार उर्फ मिथुन लोहरा, सुधीर लोहरा, उपेंद्र ठाकुर तीनो ग्राम बारीडीह, पोचरा लातेहार निवासी, सोनू पासवान बरवाडीह, रौशन कुमार उर्फ रोशन सिंह, वैशाली बिहार, प्रभात कुमार यादव पलामू , मुकेश यादव पलामू शामिल हैं.

छापेमारी में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण

इस छापेमारी दल में बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी, बालूमाथ सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह, बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार अमरवाडीह पिकेट प्रभारी अनुभव सिन्हा, बारियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान, बालूमाथ थाना एसआई अमित कुमार रविदास, गौतम कुमार, विकास कुमार, संजय चौधरी एवं बारियातु थाना एसआई जितेंद्र कुमार, निर्मल कुमार मंडल, चंदवा थाना एसआई अजीत कुमार, श्रवण कुमार आरक्षी पंकज शुक्ला तकनीकी शाखा लातेहार व विभिन्न थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

