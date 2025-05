ETV Bharat / state

भाजपा के 7 नेता 6 साल के लिए निष्कासित, धमतरी में भाजपा का बड़ा एक्शन - BJP LEADERS EXPELLED

Published : May 29, 2025 at 1:44 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:51 PM IST

धमतरी: पिछले दिनों धमतरी के नगरी ब्लॉक में टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था. कार्यालय को तहस नहस कर दिया था. इसके बाद भाजपा ने सात नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. बीजेपी के 7 नेता पार्टी से बाहर: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री ने निष्कासन आदेश जारी किया है. निष्काषित लोगों मे युवा मोर्चा नगरी मंडल के अध्यक्ष, नगरी मंडल के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल हैं. 7 नेता 6 साल के लिए निष्कासित (ETV Bharat) बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप: दरअसल जनवरी माह में हुए नगरीय निकाय चुनाव के समय टिकट वितरण के बाद नाराज नेताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था. धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की थी. कार्यालय से कुर्सी, पंखा समेत अन्य सामानों को बाहर निकालकर आग लगा दिया था. भाजपा कार्यकर्ता जिला पंचायत की टिकट वितरण से नाराज थे. निकाय चुनाव में हुआ था हंगामा: भाजपा नेताओं का आरोप था कि पैसे लेकर टिकट का वितरण किया गया. अब इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कड़ी कार्यवाही की गई है. जारी आदेश में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नगरी में विगत दिनों घटित घटना में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से निखिल साहू, शैलेन्द्र धेनुसेवक, भोला शर्मा, गज्जु शर्मा, रवेन्द्र साहू, संत कोठारी, सुनील निर्मलकर शामिल पाए गये हैं. यह पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

