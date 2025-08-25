कुचामनसिटी: पुलिस ने संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात युवकों को गिरफ्तार किया है. इनसे अवैध हथियार बरामद किए हैं. ये युवक साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लिए काम करते हुए आम लोगों को ठग रहे थे. गिरोह का मुख्य सरगना दिनेश रणवा फरार हो गया.

एसपी ऋचा तोमर ने सोमवार को मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पुलिस को मौलासर थाना क्षेत्र के पीपला का बास गांव के नजदीक तलाई इलाके में एक कार में बैठे साइबर ठगों की सूचना मिली. इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सात आरोपियों को दबोच लिया. मुख्य सरगना मौके से फरार होने में सफल हो गया.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 21 एटीएम कार्ड, 22 सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, एक वाई-फाई डोंगल, 4 चेकबुक, 9 पासबुक, 34,000 रुपए नकद, एक एसयूवी कार, एक पिस्टल, उसकी मैगज़ीन व 12 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में गैंग से 5 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के लेन-देन का खुलासा हुआ है. एसपी तोमर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शिवपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, विकास कुमार, रामदेवाराम, मुकेश, कमल तथा आदिल उर्फ मोनू शामिल हैं.

मुख्य आरोपी फरार: मुख्य सरगना दिनेश रणवां भागने में सफल हो गया. एसपी तोमर ने बताया कि आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत भोले-भाले लोगों को कमीशन व लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक व सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए जाते थे. इसके बाद साइबर ठगी की राशि इन खातों में डलवाकर एटीएम, चेक या ई-मित्र के माध्यम से निकालकर मुख्य सरगना तक पहुंचाई जाती थी. कमीशन के रूप में गैंग के सदस्य हिस्सा पाते थे. यह गैंग डिजिटल अरेस्ट, लिंक भेजकर ठगी और बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उन्हें फंसाने जैसी तरकीबों से लोगों को ठगता था.

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील: एसपी ने आमजन से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध रूप से कई एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या सिम कार्ड रखता है, या बार-बार अलग-अलग खातों से ट्रांजेक्शन करता है, तो तुरंत इसकी सूचना जिला साइबर सेल हेल्प डेस्क नंबर पर दें. सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी. यह पूरी कार्रवाई पुलिस महानिदेशक और अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में, डीडवाना-कुचामन एसपी ऋचा तोमर की पर्यवेक्षण और एएसपी नेमीचंद खारिया व वृत्ताधिकारी धरम पूनिया के सुपरविजन में हुई.