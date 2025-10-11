ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया की हत्या में शामिल बदमाशों का पुलिस ने बीच सड़क निकाला जुलूस

लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस पर अपना विश्वास जताया.

Rulania murder case
आरोपियों की परेड निकालती पुलिस (ETV Bharat Kuchamancity)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 1:55 PM IST

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले की कुचामन पुलिस ने रमेश रूलानिया हत्याकांड में सात सह-आरोपियों की गिरफ्तारी का खुलासा कल किया था. इसके बाद आज उन सभी का भरे बाजार में जुलूस निकाला गया. इन सभी आरोपियों ने इस हत्या में किसी न किसी तरह से सहयोग किया था. इनमें पवन चारण भी शामिल था, जिसने इस हत्या की सुपारी ली थी. इसने मुख्य आरोपियों में से एक गणपत गुर्जर को भी इस हत्या की साजिश में शामिल किया. गणपत एक नशेड़ी है, जिसने अन्य मुख्य आरोपियों को अपने साथ जोड़कर हत्या को अंजाम दिया. इसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की. हालांकि, अभी भी चार मुख्य आरोपी फरार हैं.

डीडवाना-कुचामन पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि शनिवार को पूरे कुचामन के सामने इन सात आरोपियों का जुलूस निकाला गया. इनमें सफीक खान, किशनलाल गुर्जर, रामकेश गुर्जर, रामसिंह, खुशीराम, दिनेश चौधरी और पवन चारण शामिल हैं. इन सभी आरोपियों को पुलिस बल के साथ थाने से निकाला गया. इन्हें स्टेशन रोड होते हुए पुराने बस स्टैंड और लायंस सर्कल से राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया.

अब अस्पताल में इनका मेडिकल करवाया जाएगा. जब आरोपियों को ले जाया जा रहा था, तो भारी भीड़ एकत्रित हो गई. लोगों ने 'पुलिस प्रशासन जिंदाबाद' के नारे लगाए और पुलिस पर अपना विश्वास जताया. साथ ही, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की तथा पुलिस से मुख्य आरोपियों का जल्द खुलासा करने की अपील की. राजकीय अस्पताल में मेडिकल कराया गया और सभी सातों आरोपियों को परबतसर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा.

CROWDED MARKET IN KUCHAMANCITYSEVEN ACCUSED ARRESTEDIPS RITHA TOMARRULANIA MURDER CASE

