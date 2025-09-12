ETV Bharat / state

यूपी में 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पर्व; लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे, Meri Life पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा

यूपी के सभी 75 जिलों में जनसहभागिता के माध्यम से सेवा पर्व के दौरान 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनायी जाएगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है. दो अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है. लिहाजा, 17 सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक देश भर में सेवा पर्व मनाया जाएगा. इस दौरान देश में 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. इनमें से योगी सरकार प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण कराएगी.

प्रभागीय वनाधिकारी नोडल अफसर होंगे: 17 सितंबर को सेवा पर्व का शुभारंभ पर प्रदेश के सभी 34 नगर वन में कम से कम 100-100 पौधरोपण कराया जाना अनिवार्य है. इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान, वर्षा जल संचयन समेत अनेक अभियान भी चलाए जाएंगे. हर जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी इसके नोडल अफसर होंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
देश भर में सेवा पर्व मनाया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

75 जनपदों में जनसहभागिता से पौधरोपण: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन-पर्यावरण) अनिल कुमार ने बताया कि यूपी के लिए 15 लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यालय के अधिकारियों समेत सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित किया कि यूपी के सभी 75 जनपदों में जनसहभागिता के माध्यम से पौधरोपण कराया जाए. इसके लिए प्रजातियों का चयन कर लिया जाए.

नगर वन-वाटिका में 100-100 पौधे लगाए जाएंगे: सभी पौधरोपण स्थलों के फोटोग्राफ व एमआईएस डेटा के साथ Meri Life पोर्टल पर अपलोड किया जाए. जिला वृक्षारोपण समिति अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करते हुए पौधों की सुरक्षा व रखरखाव भी सुनिश्चित करेगी. पौधरोपण महाभियान-2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि सेवा पर्व के शुभारंभ के अवसर पर 17 सितंबर को यूपी के 34 नगर वन-वाटिका में कम से कम 100-100 पौधे लगाए जाने अनिवार्य हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
पौधरोपण के लिए प्रजातियों का चयन किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्लास्टिक बैन करने को लेकर भी अभियान: विभाग के सभी कार्यालयों, वन निगम के सभी डिपो में स्वच्छता और प्राणि उद्यान व सफारी में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने को लेकर भी अभियान चलेगा. विभिन्न पक्षी अभ्यारण्यों में सफाई अभियान, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, वर्षा जल संचयन व जल स्रोत के संरक्षण पर जागरूकता अभियान भी चलेगा.

नर्सरी एक्शन प्लान पर कार्यशाला होगी: प्रत्येक प्रभाग में नर्सरी एक्शन प्लान पर कार्यशाला होगी. जिला स्तर पर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत आदि विषयों पर प्रबुद्ध वर्ग संवाद में वन एवं वन्यजीव संरक्षण, हरीतिमा संवर्धन, जैव विविधता जैसे विषयों पर डीएफओ हिस्सा लेंगे. जनपदीय मेले व प्रदर्शनियों में वन विभाग का भी सहयोग रहेगा.

सर्वाधिक लक्ष्य वाले 10 राज्य

  • ओडिशा- 20 लाख
  • उत्तर प्रदेश- 15 लाख
  • असम- 11.50 लाख
  • गुजरात-11 लाख
  • छत्तीसगढ़-11 लाख
  • मध्य प्रदेश- आठ लाख
  • महाराष्ट्र- सात लाख
  • आंध्र प्रदेश- सात लाख
  • राजस्थान- सात लाख
  • बिहार- पांच लाख

यह भी पढ़ें- लखनऊ में 2 दिन तक मिलेंगी 7500 जॉब, 25 हजार तक सैलरी, जानिए कब और कहां पहुंचें? 14 सितंबर को CSIR स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST DEPARTMENT 17 SEPTEMBER TO 2 OCTOBER15 LAKH SAPLINGS WILL BE PLANTEDSEVA PARV IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.