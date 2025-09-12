ETV Bharat / state

यूपी में 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पर्व; लगाए जाएंगे 15 लाख पौधे, Meri Life पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा

17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनायी जाएगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 12, 2025 at 8:50 PM IST

लखनऊ: 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है. दो अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है. लिहाजा, 17 सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक देश भर में सेवा पर्व मनाया जाएगा. इस दौरान देश में 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. इनमें से योगी सरकार प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण कराएगी. प्रभागीय वनाधिकारी नोडल अफसर होंगे: 17 सितंबर को सेवा पर्व का शुभारंभ पर प्रदेश के सभी 34 नगर वन में कम से कम 100-100 पौधरोपण कराया जाना अनिवार्य है. इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान, वर्षा जल संचयन समेत अनेक अभियान भी चलाए जाएंगे. हर जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी इसके नोडल अफसर होंगे. देश भर में सेवा पर्व मनाया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat) 75 जनपदों में जनसहभागिता से पौधरोपण: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन-पर्यावरण) अनिल कुमार ने बताया कि यूपी के लिए 15 लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यालय के अधिकारियों समेत सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित किया कि यूपी के सभी 75 जनपदों में जनसहभागिता के माध्यम से पौधरोपण कराया जाए. इसके लिए प्रजातियों का चयन कर लिया जाए.