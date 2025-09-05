ETV Bharat / state

सेवा पखवाड़ा : 20 सितंबर को बांसवाड़ा में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित, परमाणु ऊर्जा परियोजना करेंगे शिलान्यास - SEVA PAKHWADA

बांसवाड़ा में पीएम मोदी का दौरा! ( ETV Bharat (File) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 5, 2025 at 2:49 PM IST 3 Min Read

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र का जन्मदिन 17 सितंबर को है. पीएम मोदी के इस जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है. इस बार भी प्रदेश भाजपा ने PM मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत कई जनसेवा के काम हाथ में लिए हैं, लेकिन इस बार खास बात ये है कि इस सेवा पखवाड़े में पीएम मोदी स्वयं भी शामिल हो सकते हैं. इसके लिए प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम मोदी का समय मांगा है. 20 सितंबर को पीएम मोदी बांसवाड़ा आ सकते हैं. इस दौरान पीएम मोदी बांसवाड़ा के मापला (या नापला) गांव के पास, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं. 20 सितंबर का समय मांगा है : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी दौरा तय नहीं हुआ है. पार्टी ने समय मांगा है, सेवा पखवाड़ा भी चलेगा. इस समय पीएम मोदी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, लेकिन दौरे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक को अधिकृत अनुमति नहीं आई है. संभावना है कि 20 सितंबर को बांसवाड़ा में पीएम मोदी आएं. पीएम मोदी आते हैं तो क्षेत्र को सौगात भी मिलती है. प्रदेश के लिए भी काफी अच्छा रहेगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)