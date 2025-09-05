ETV Bharat / state

सेवा पखवाड़ा : 20 सितंबर को बांसवाड़ा में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित, परमाणु ऊर्जा परियोजना करेंगे शिलान्यास - SEVA PAKHWADA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को बांसवाड़ा का दौरा बन रहा है. पीएम परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं.

बांसवाड़ा में पीएम मोदी का दौरा!
बांसवाड़ा में पीएम मोदी का दौरा! (ETV Bharat (File))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 2:49 PM IST

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र का जन्मदिन 17 सितंबर को है. पीएम मोदी के इस जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है. इस बार भी प्रदेश भाजपा ने PM मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत कई जनसेवा के काम हाथ में लिए हैं, लेकिन इस बार खास बात ये है कि इस सेवा पखवाड़े में पीएम मोदी स्वयं भी शामिल हो सकते हैं. इसके लिए प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम मोदी का समय मांगा है. 20 सितंबर को पीएम मोदी बांसवाड़ा आ सकते हैं. इस दौरान पीएम मोदी बांसवाड़ा के मापला (या नापला) गांव के पास, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं.

20 सितंबर का समय मांगा है : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी दौरा तय नहीं हुआ है. पार्टी ने समय मांगा है, सेवा पखवाड़ा भी चलेगा. इस समय पीएम मोदी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, लेकिन दौरे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक को अधिकृत अनुमति नहीं आई है. संभावना है कि 20 सितंबर को बांसवाड़ा में पीएम मोदी आएं. पीएम मोदी आते हैं तो क्षेत्र को सौगात भी मिलती है. प्रदेश के लिए भी काफी अच्छा रहेगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. जीएसटी दरों में बदलाव पर सियासी पारा गर्म, राठौड़ बोले- ऐतिहासिक निर्णय, कांग्रेस शब्दों की लीपापोती कर रही

बता दें कि पीएम मोदी बांसवाड़ा के मापला (या नापला) गांव के पास, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित की जा रही है, जिसका पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं. परमाणु ऊर्जा परियोजना कुल 2800 मेगावाट की क्षमता वाले 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे, प्रत्येक 700 मेगावाट का होगा. यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) के संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम (अश्विनी) द्वारा विकसित की जा रही है. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इस साइट के निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी है और अब साइट पर परियोजना-पूर्व गतिविधियां चल रही हैं.

PM मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा : मदन राठौड़ ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी. राजस्थान में सभी जिलों में सेवा के कार्यक्रम होंगे. हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाता है. आदर्श तरीके से जन्मदिन मनाया जाए, इसलिए हम सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता अभियान चलाएंगे. प्रेरणादायक महापुरुषों की स्मारकों को स्वच्छ करेंगे, रक्तदान शिविर लगेगा. इसके साथ नशा मुक्ति खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप लगेंगे, सेवा प्रकल्प कार्यक्रम होंगे. राठौड़ ने बता कि सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. दिव्यांगों की मदद के लिए उपकरण भी वितरित होंगे.

