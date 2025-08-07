Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

चाइनीज नहीं, इस बार देशी राखी! गाय के गोबर से बनी राखियों से सजेगी सैनिकों की कलाई, सेवा भारती की अनोखी पहल - RAKSHABANDHAN 2025

सेवा भारती रक्षाबंधन पर गोबर से बनी 21 हजार स्वदेशी राखियां बनाकर सैनिकों को भेज रही है, गौ-संरक्षण और स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु.

गाय के गोबर से बनी राखियां
गाय के गोबर से बनी राखियां (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 3:50 PM IST

3 Min Read

कुरुक्षेत्र: गौ सेवा करने के लिए और गाय को बचाने के लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं भी दिन रात एक कर रही है. इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी ही एक सामाजिक संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी एक मुहिम इन दिनों चर्चा में है. 'सेवा भारती' की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी पहल की गई है. संस्था गाय के गोबर से राखी बना रही है, जिसकी चहुंओर सराहना की जा रही है.

सेना के जवानों की सजेगी कलाई

संस्था की ओर से रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त को बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को ये राखियां बांधी जाएगी. इसके लिए संस्था के कई सदस्य बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जिनमें काफी बच्चे भी शामिल है. ऐसे में भाई बहन के प्यार के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनाई गई राखियां त्योहार में चार चांद लगाने को तैयार है. इन राखियों को गौ उत्पाद के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जिससे गौ सेवा का एक सशक्त संदेश भी दिया जा रहा है.

गोमय पाउडर और इमली पाउडर का भी हुआ प्रयोग

सामाजिक संस्था सेवा भारती ने हरियाणा में गो उत्पाद को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. गाय के गोबर से बनी राखियां उनके इस लक्ष्य को पूरा करन में अहम भूमिका निभाएगी. गो उत्पाद से बनी ये विशेष राखियां वात्सल्य वाटिका में तैयार की जा रही है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इन राखियों को तैयार करने में गोमय पाउडर और इमली पाउडर का भी प्रयोग किया जा रहा है. वहीं खुशबू के लिए तुलसी के बीजों का इस्तेमाल हुआ है.

गाय के गोबर से बनी राखियां (Etv Bharat)

21 हजार राखियां बनाने का लक्ष्य

बता दे कि सेवा भारती की ओर से इस बार 21 हजार कलाइयों पर गो उत्पाद से तैयार की गई राखियां बांधने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा देना है. कुरुक्षेत्र की वात्सल्य वाटिका में 16 बालिकाओं की ओर से तैयार की जा रही इन राखियों को देश की सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर बांधने के लिए भी भेजा जाएगा.

चाइनीज नहीं, स्वदेशी की तरफ बढ़े कदम

गोमय स्वावलंबी यात्रा के संयोजक तरुण जैन ने बताया कि आजकल चाइनीज धागा और चाइनीज राखी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है. एक ओर सरहद पर हमारे भाई चीन से लड़ रहे है. जबकि दूरी ओर हम चाइनिज उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं. इसलिए हमें अपने देश में बनी गो उत्पाद से तैयार की गई स्वेदशी राखी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा मिले.

उन्होंने बताया कि सरहद पर देश के लिए लड़ रहे सैनिकों के लिए भी राखियां पहुंचाई जाएगी और इसलिए 21 हजार के करीब राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

इसे भी पढ़ें : व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, "फॉलोइंग कर्मा बैंड" की अनसुनी कहानी जो बन गई मिसाल

कुरुक्षेत्र: गौ सेवा करने के लिए और गाय को बचाने के लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं भी दिन रात एक कर रही है. इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी ही एक सामाजिक संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी एक मुहिम इन दिनों चर्चा में है. 'सेवा भारती' की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी पहल की गई है. संस्था गाय के गोबर से राखी बना रही है, जिसकी चहुंओर सराहना की जा रही है.

सेना के जवानों की सजेगी कलाई

संस्था की ओर से रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त को बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को ये राखियां बांधी जाएगी. इसके लिए संस्था के कई सदस्य बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जिनमें काफी बच्चे भी शामिल है. ऐसे में भाई बहन के प्यार के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनाई गई राखियां त्योहार में चार चांद लगाने को तैयार है. इन राखियों को गौ उत्पाद के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जिससे गौ सेवा का एक सशक्त संदेश भी दिया जा रहा है.

गोमय पाउडर और इमली पाउडर का भी हुआ प्रयोग

सामाजिक संस्था सेवा भारती ने हरियाणा में गो उत्पाद को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. गाय के गोबर से बनी राखियां उनके इस लक्ष्य को पूरा करन में अहम भूमिका निभाएगी. गो उत्पाद से बनी ये विशेष राखियां वात्सल्य वाटिका में तैयार की जा रही है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इन राखियों को तैयार करने में गोमय पाउडर और इमली पाउडर का भी प्रयोग किया जा रहा है. वहीं खुशबू के लिए तुलसी के बीजों का इस्तेमाल हुआ है.

गाय के गोबर से बनी राखियां (Etv Bharat)

21 हजार राखियां बनाने का लक्ष्य

बता दे कि सेवा भारती की ओर से इस बार 21 हजार कलाइयों पर गो उत्पाद से तैयार की गई राखियां बांधने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा देना है. कुरुक्षेत्र की वात्सल्य वाटिका में 16 बालिकाओं की ओर से तैयार की जा रही इन राखियों को देश की सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर बांधने के लिए भी भेजा जाएगा.

चाइनीज नहीं, स्वदेशी की तरफ बढ़े कदम

गोमय स्वावलंबी यात्रा के संयोजक तरुण जैन ने बताया कि आजकल चाइनीज धागा और चाइनीज राखी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है. एक ओर सरहद पर हमारे भाई चीन से लड़ रहे है. जबकि दूरी ओर हम चाइनिज उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं. इसलिए हमें अपने देश में बनी गो उत्पाद से तैयार की गई स्वेदशी राखी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा मिले.

उन्होंने बताया कि सरहद पर देश के लिए लड़ रहे सैनिकों के लिए भी राखियां पहुंचाई जाएगी और इसलिए 21 हजार के करीब राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

इसे भी पढ़ें : व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, "फॉलोइंग कर्मा बैंड" की अनसुनी कहानी जो बन गई मिसाल

For All Latest Updates

TAGGED:

गाय के गोबर से बनी राखियांसेवा भारती बना रही गौ उत्पाद राखीSEVA BHARTI COW DUNG RAKHISRAKSHA BANDHAN RITUALS 2025RAKSHABANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.