एमसीबी में स्वच्छता मिशन को धक्का, लाखों की लागत से खरीदी गई रिक्शा बनी कबाड़ - SETBACK TO SWACHHATA MISSION

एमसीबी में स्वच्छता मिशन को धक्का ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 31, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 5:46 PM IST 3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होने से शहर को साफ रखने निगम प्रशासन को मदद मिल रही है. बढ़ती आबादी के साथ शहर से निकलने वाला कचरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ते कचरे को उठाने के लिए ज्यादा सफाई कर्मियों की जरुरत पड़ रही है. इसके साथ ही कचरा उठाने के काम में आने वाली रिक्शा भी ज्यादा संख्या में चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए लाखों की लागत से रिक्शे की खरीदी गई. कबाड़ में तब्दील हो रही रिक्शा गाड़ी: भरतपुर विकासखंड के कैसौडा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदी गई रिक्शा गाड़ी को रखा गया है. सालों से रखे रखे अब ये रिक्शा गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं. कई रिक्शा तो जंग लगने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है. यहां रखे रिक्शा की देखभाल और उसकी जवाबदारी की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है.

