अबूझमाड़ में नक्सलियों को झटका, भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया गया नष्ट
नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. नक्सलियों का डंप बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2025 at 3:30 PM IST
नारायणपुर: अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है. यहां 25 से 27 सितंबर तक सघन सर्च ऑपरेशन और डी माइनिंग अभियान चलाया गया. फोर्स के इस अभियान से नक्सलियों की बड़ी साजिश फेल हुई है. अबूझमाड़ क्षेत्रांतर्गत कोडलियार इलाके से न केवल भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सली वर्दी और साहित्य बरामद हुआ है.
5 कुकर बम बरामद: सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के पांच कुकर बम को बरामद किया है. इन कुकर बमों में आईईडी फिट किया गया था. नारायणपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोहकामेटा के कोडलियार मिचिंगपारा और नीचेपारा पहाड़ी इलाके में फोर्स को नक्सल डंप की जानकारी मिली थी. उसके बाद 25 से 27 सितम्बर के बीच बीडीएस टीम की मौजूदगी में व्यापक सर्चिंग और डी-माइनिंग ऑपरेशन चलाया गया.
27 सितंबर को मिला विस्फोटक: 25 सितम्बर को कोडलियार नीचेपारा पहाड़ी क्षेत्र से 5 नग कुकर कमांड आईईडी बरामद किए गए, जिनका वजन लगभग 5-5 किलोग्राम था। इन्हें बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया. नारायणपुर पुलिस ने बताया कि कोडलियार मिचिंगपारा के जंगल से विस्फोटक पदार्थ मिले हैं. जानिए नक्सल डंप में क्या क्या है शामिल ?
- लिथियम बैटरी
- वायर
- बूबी ट्रैप स्विच
- वॉकी चार्जर अडॉप्टर
- नक्सली वर्दी और बेल्ट
- सिलिंग, पोच और बैग
- युद्धक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद
कुतुल एरिया कमेटी के नक्सलियों का नक्सल डंप: बरामद सामग्री यह संकेत देती है कि कुतुल एरिया कमेटी के नक्सली सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से सक्रिय थे. यह लगातार दूसरी बार है जब सुरक्षा बलों ने इसी क्षेत्र से विस्फोटक सामग्री बरामद कर नक्सलियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया है.
नारायणपुर में नक्सल ऑपरेशन में आ रही तेजी: पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) अजय कुमार के नेतृत्व में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जिले में सफलता मिल रही है. नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. इस संयुक्त ऑपरेशन में जिला बल, आईटीबीपी 53वीं वाहिनी की बी कंपनी और बीडीएस टीम के जवानों का अहम योगदान रहा.
नक्सलियों की पकड़ हो रही कमजोर: अबूझमाड़ में लगातार सुरक्षाबलों के एक्शन से नक्सली बैकफुट पर हैं. 22 सितंबर को अबूझमाड़ में दो नक्सल कमांडर राजू दादा और कोसा दादा का फोर्स ने खात्मा किया था. उससे पहले नक्सल कमांडर बसवराजू भी इसी क्षेत्र में फोर्स की गोलियों का शिकार हुआ था. सुरक्षाबलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन और डी माइनिंग अभियान से नक्सलवाद को झटका लग रहा है. नारायणपुर पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नारायणपुर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा.