अबूझमाड़ में नक्सलियों को झटका, भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया गया नष्ट

अबूझमाड़ में नक्सलियों की प्लानिंग फेल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 29, 2025 at 3:30 PM IST 3 Min Read