नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर शुक्रवार सुबह विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से केंद्रीय सचिवालय के बीच ट्रेन सेवा प्रभावित रही, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई. इस देरी के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को समय पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई.
विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय तक सेवा प्रभावित
शुक्रवार सुबह कार्यालय और स्कूल के व्यस्त समय के दौरान विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय तक येलो लाइन के एक हिस्से पर मेट्रो सेवाएं बाधित रहीं, जिससे हज़ारों यात्रियों को असुविधा हुई. अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों के बीच ट्रेनें देरी से चल रही थीं, जबकि नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर सामान्य सेवाएं जारी रहीं.
प्रभावित खंड पर सुचारू सेवा बहाली की कोशिश जारी -डीएमआरसी
कई यात्रियों ने शिकायत की कि विश्वविद्यालय से जीटीबी नगर तक की यात्रा का समय, जो आमतौर पर कुछ ही मिनटों का होता है, इस व्यवधान के कारण लगभग 50 मिनट तक बढ़ गया.कई लोगों ने कहा कि देरी के कारण उन्हें समय पर कार्यालयों और स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है.डीएमआरसी ने कहा कि सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं और प्रभावित खंड पर सुचारू संचालन बहाल करने के प्रयास जारी हैं.
विश्वविद्यालय से जीटीबी नगर तक की यात्रा में हो रही काफी देरी
दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. दिल्ली मेट्रो ने कहा कि येलो लाइन को छोड़कर बाकी अन्य लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य चल रही हैं। सुबह-सुबह मेट्रो ट्रेन में देरी से ऑफिस पहुंचने वालों को देर हो सकती है.
कश्मीरी गेट से राजीव चौक पहुंचने में 30 मिनट
येलो लाइन मेट्रो ट्रेन के लेट होने को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी को शेयर कर रहे हैं. एक एक्स यूजर ने लिखा कि जीटीबी से विश्वविद्यालय पहुंचने में 50 मिनट लग गया. एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा कि रेड लाइन पर मेट्रो लेट थी, ट्रेन 15 मिनट बाद पहुंची.एक अन्य यूजर ने लिखा कि बादली से विश्वविद्यालय तक भी येलो लाइन मेट्रो धीमी गति से चल रही है. हमें देर हो रही है.आपको एक दिन पहले इसकी सूचना देनी चाहिए.
