मेरठ में सब-इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल से पत्नी को लगी गोली; हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, ससुराल और मायके पक्ष का बयान दर्ज किया गया है. किसी ने शिकायत नहीं की है.
मेरठ: आगरा में तैनात दरोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली से उसकी पत्नी घायल हो गईं. परिवार के लोगों ने महिला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया. पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई. यह घटना मेरठ जिले के दौराला थाना क्षेत्र की है.
जानकारी के मुताबिक, मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पत्नी को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है. महिला को गोली लगी थी, इसलिए अस्पताल स्टाफ ने जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ में पता चला कि जिस महिला को गोली लगी है, उसका पति दरोगा है. वह करवा चौथ की छुट्टी पर घर आया हुआ था.
महिला के मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे. मायके वालों का कहना है, कि दीपिका (31) घर की साफ-सफाई कर रही थी. वह पिस्टल उठाकर रख रही थी, तभी अचानक गोली चल गई और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रॉबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर रखने के दौरान गोली चलने की बात उसके ससुराल पक्ष के लोग और मायके पक्ष के लोग कह रहे हैं. इस मामले में सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने महिला के मायके पक्ष के लोगों और उसके ससुराल पक्ष के लोगों से बयान भी दर्ज कर लिए हैं. किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है. दीपिका का उपचार चल रहा है.
एसपी सिटी ने आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मेरठ पुलिस की तरफ से आगरा पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई है. इसमें जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वह आगरा पुलिस अपने स्तर से करेगी.
क्या है सर्विस पिस्टल से जुड़ा नियम: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला का पति रॉबिन आगरा में तैनात है. नियमानुसार छुट्टी के दौरान सरकारी पिस्टल मालखाने में जमा कराने का नियम है. इसके बावजूद रॉबिन अपनी पिस्टल लेकर घर आ गया. आगरा के खेड़ा थाने में तैनात दरोगा के द्वारा सर्विस पिस्टल लेकर आने की वजह से दरोगा शक के घेरे में आ गया है.
