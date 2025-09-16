ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दरोगा मर्डर केस में नौकर को उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

घटना 3 अगस्त 2023 की है. नौकर ने बताया था कि दो बदमाशों ने पीथेपुर-चन्द्रपुरा मार्ग पर दरोगा को गोली मार दी है.

दरोगा हत्याकांड में नौकर को उम्रकैद की सजा.
दरोगा हत्याकांड में नौकर को उम्रकैद की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 11:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 ने दरोगा हत्याकांड में फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी नौकर धीरज शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार ने बताया, घटना 3 अगस्त 2023 की है. थाना अरांव में तैनात उपनिरीक्षक दिनेश कुमार मिश्र रात करीब 8 बजे गश्त पर निकले थे. उनके साथ नौकर प्रवीन उर्फ धीरज पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी कालिंदी बिहार, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा भी था. नौकर धीरज शर्मा ने दरोगा के मोबाइल से सूचना दी. बताया कि बाइक सवार दो बदमाशों ने पीथेपुर-चन्द्रपुरा मार्ग पर दरोगा को गोली मार दी है.

घायल दरोगा को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान एक घंटे के बाद उनकी मौत हो गई. शुरुआत में मामला लूट का लग रहा था. जांच में पता चला कि हत्या नौकर धीरज ने सोची-समझी साजिश के तहत की. क्योंकि गोली बिल्कुल नजदीक से मारी गयी थी. घटना के पीछे पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया था. नौकर धीरज शर्मा ने सोची समझी साजिश के तहत दरोगा की हत्या की. फिर बदमाशों की कहानी गढ़ दी.

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दारोगा मूल रूप से कन्नौज जिले के रहने वाले थे.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद की पत्नी को दी अंतरिम राहत, नाबालिग खुदकुशी मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक

For All Latest Updates

TAGGED:

FIROZABAD NEWSFIROZABAD INSPECTOR MURDER CASEUP CRIMEदरोगा हत्याकांड में नौकर को सजाFIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.