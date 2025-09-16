ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दरोगा मर्डर केस में नौकर को उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

फिरोजाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 ने दरोगा हत्याकांड में फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी नौकर धीरज शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार ने बताया, घटना 3 अगस्त 2023 की है. थाना अरांव में तैनात उपनिरीक्षक दिनेश कुमार मिश्र रात करीब 8 बजे गश्त पर निकले थे. उनके साथ नौकर प्रवीन उर्फ धीरज पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी कालिंदी बिहार, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा भी था. नौकर धीरज शर्मा ने दरोगा के मोबाइल से सूचना दी. बताया कि बाइक सवार दो बदमाशों ने पीथेपुर-चन्द्रपुरा मार्ग पर दरोगा को गोली मार दी है.

घायल दरोगा को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान एक घंटे के बाद उनकी मौत हो गई. शुरुआत में मामला लूट का लग रहा था. जांच में पता चला कि हत्या नौकर धीरज ने सोची-समझी साजिश के तहत की. क्योंकि गोली बिल्कुल नजदीक से मारी गयी थी. घटना के पीछे पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया था. नौकर धीरज शर्मा ने सोची समझी साजिश के तहत दरोगा की हत्या की. फिर बदमाशों की कहानी गढ़ दी.