नूंह: जिला के तावड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही सामने आई है. यहां 28 वर्षीय महिला का गलत ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई. घटना के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग, बाल आयोग और परिजन आमने-सामने हैं.

गर्भपात के बाद सफाई के लिए आई थी महिला

तावड़ू निवासी ऊषा सैनी (28) पत्नी सुनील कुमार दो महीने के गर्भपात (मिसकैरेज) के बाद 18 अगस्त को सफाई प्रक्रिया के लिए सीएचसी में भर्ती हुई थीं. लेकिन अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से उनकी बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि यह ऑपरेशन किसी अन्य महिला का होना था. डॉक्टर वर्षा और उनकी टीम ने लापरवाही से ऊषा पर यह प्रक्रिया कर दी. इससे महिला का भविष्य प्रभावित हो गया.

परिवार में गुस्सा और डर का माहौल

ऊषा के पति सुनील ने बताया कि उनके परिवार में पहले से एक बेटी है. इस घटना से सभी बेहद आहत हैं और अब डर है कि ऊषा दोबारा मां नहीं बन पाएंगी.

बाल आयोग ने लिया संज्ञान (Etv Bharat)

डॉक्टर ने दिया त्यागपत्र, जांच शुरू

स्वास्थ्य विभाग सूत्रों ने बताया कि आरोपी महिला चिकित्सक ने अपना त्यागपत्र भेज दिया है. वहीं अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर निहाल सिंह सोलंकी ने परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया.

बाल आयोग की टीम अस्पताल पहुंची

गुरुवार को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा और गणेश कुमार जिला टीम के साथ अस्पताल पहुंचे. उन्होंने एसएमओ से घटना की पूरी जानकारी ली और अस्पताल का निरीक्षण भी किया. सुमन राणा ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है. अस्पताल प्रशासन से पूछताछ कर दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़िता के अधिकारों की रक्षा करना आयोग की जिम्मेदारी है.

पहले भी सामने आई थी लापरवाही

बता दें कि 30 जुलाई को जिले के मांडीखेड़ा अस्पताल में डिलीवरी के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही से एक बच्चे का हाथ कट गया था. उस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार टीम ने संज्ञान लिया था. फिलहाल ऊषा अस्पताल में भर्ती हैं और स्थिति सामान्य बताई जा रही है. लेकिन परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे.

