आगरा में एयरफोर्स सार्जेंट ने की आत्महत्या; कमरे से मिला सुसाइड नोट, लिखी यह बात

शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक बिरेश पाल गिरि ने बताया कि मृतक मृत्युंजय कुमार निवासी गांव गुदना, जिला भोजपुर, बिहार के थे.

आगरा में एयरफोर्स सार्जेंट ने की आत्महत्या.
आगरा में एयरफोर्स सार्जेंट ने की आत्महत्या.
Published : October 12, 2025 at 9:40 AM IST

आगरा: शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित एयरफोर्स के आवासीय परिसर में एक सार्जेंट ने आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंचे एयरफोर्स के अधिकारी, कर्मचारी गंभीर हालत में सार्जेंट को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस को सार्जेंट के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें उन्होंने खुद को ही मौत का जिम्मेदार माना है. परिजनों के मुताबिक, सार्जेंट अवसादग्रस्त थे और इलाज भी चल रहा था.

शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक बिरेश पाल गिरि ने बताया कि मृतक मृत्युंजय कुमार (36) निवासी गांव गुदना, जिला भोजपुर, बिहार के रहने वाले थे. वह एयरफोर्स में सार्जेंट के पद पर तैनात थे. उनकी तैनाती आगरा एयरफोर्स परिसर के लेखा विभाग में थी. मृत्युंजय कुमार अपनी पत्नी कविता, बच्चे काव्या और अहान के साथ सरकारी आवास में ही रहते थे.

थाना प्रभारी ने बताया कि मृत्युंजय कुमार अवसाद में थे, जिनका इलाज भी चल रहा था. दवा से कोई फायदा नहीं हुआ. मृत्युंजय कुमार के डिप्रेशन की वजह क्या थी? यह स्पष्ट नहीं है. अभी पत्नी कविता बात करने की स्थिति में नहीं हैं.

इस बारे में एयरफोर्स अधिकारी अपने स्तर से भी जांच कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. एयरफोर्स अधिकारियों ने मृत्युंजय कुमार के परिजनों को सूचना दी है.

शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक बिरेश पाल गिरि ने बताया कि एयरफोर्स परिसर में सार्जेंट के आत्महत्या करने की सूचना पीआरवी को मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला.

मृत्युंजय कुमार ने अपने पिता को संबोधित करते हुए लिखा है, कि कविता और बच्चों का ध्यान रखना. कविता जहां रहना चाहे, उसे रहने देना. मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है. मेरा इलाज चल रहा था, मगर, कोई फायदा नहीं हुआ.

