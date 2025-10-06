ETV Bharat / state

नए स्वर्ण रथ के साथ कोठी में विराजमान हुए देव बाला टीका, पूर्व सीएम ने भी किए दर्शन

सराज घाटी के देव बाला टीका नए स्वर्ण रथ की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोठी में विराजमान हो गए हैं.

Dev Bala Tikka Swarn Rath Consecration
देव बाला टीका के नए स्वर्ण रथ की प्राण प्रतिष्ठा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 12:06 PM IST

सराज: मंडी जिले की सराज घाटी के देव बाला टीका के स्वर्ण रथ की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का रविवार को समापन हो गया. देवता के स्वर्ण रथ की प्राण प्रतिष्ठा के दो दिवसीय समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. शनिवार रात को पारंपरिक देव वाद्य यंत्रों एवं मंत्र उच्चारण की ध्वनि पर देव बाला टीका के स्वर्ण रथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई. इसके बाद देवता के स्वर्ण रथ ने मंदिर में प्रवेश किया गया. इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि और हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से सराज घाटी गूंज उठी और माहौल देवमय हो गया.

"देव बाला टीका के स्वर्ण रथ को सात हार के लोगों के सहयोग से बनाया गया है. इस स्वर्ण रथ में कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है. देव बाला टीका के इस नवनिर्मित स्वर्ण रथ को थाची के मुख्य कारीगर खेम सिंह और अन्य दो कारीगरों ने मिलकर बनाया है. इस स्वर्ण रथ को बनाने में इन कलाकारों को 6 महीने का समय लगा है." - झाबे राम ठाकुर, देव बाला टीका के गुर

जयराम ठाकुर ने भी दरबार में नवाया शीश

वहीं, इस दो दिवसीय समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और देवता के दरबार में शीश नवाकर अपने इष्ट कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया. रविवार की सुबह को देव बाला टीका के नए स्वर्ण रथ को दर्शन के लिए मंदिर से बाहर निकाला गया. समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सीडी बैंक के चेयरमैन कमल राणा सहित अन्य कई लोग भी मौजूद रहे और देवता के दरबार में शीश नवाया.

देवता के रथ निर्माण कमेटी के प्रधान सेवक राम और कोषाध्यक्ष सूरत राम ने बताया "देव बाला टीका के स्वर्ण रथ की प्राण प्रतिष्ठा के समय नारियल की बलि दी गई, क्योंकि नारियल की बलि का फल दो बलि के बराबर होता है. इसके बाद कोठी में हवन कर देवता को नए स्वर्ण रथ के साथ कोठी में विराजमान करवाया गया. शनिवार रात करीब 9 बजे देव जयघोष के साथ देव बाला टीका को नए स्वर्ण रथ के साथ कोठी में प्रवेश करवाया गया."

Dev Bala Tikka Swarn Rath Consecration
सराज के देव बाला टीका (ETV Bharat)

समारोह में विशाल धाम का आयोजन

इसके साथ समारोह के समापन अवसर पर गांव वालों के सहयोग से विशाल धाम (भंडारा) का आयोजन किया गया. सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये धाम देर शाम तक जारी रही. जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने धाम के रूप में प्रसाद ग्रहण किया. देव बाला टीका के कामीधामी अबू गोयल ने बताया, "देवता के सभी सात हार ने समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लिया. सातों हार के लोगों ने मिलकर धाम का आयोजन किया और देवता के दर्शन करने आए सभी लोगों को खाना खिलाया. इसके साथ ही देवता कमेटी के सभी लोगों को पग्गू देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान देर रात तक नाटी का दौर भी चलता रहा."

