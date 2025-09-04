ETV Bharat / state

कृष्णा दास हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, 7 साल बाद आया सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय का फैसला - SERAIKELA DISTRICT SESSIONS COURT

सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय ने कृष्णा दास हत्याकांड में अपना निर्णय सुनाया है.

Seraikela Court Verdict
सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 6:37 PM IST

सरायकेला: बहुचर्चित कृष्णा दास हत्याकांड में सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चौधरी एहसान मूवीस की अदालत ने 7 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

एपीपी कपिल देव सामड ने बताया कि कृष्णा दास हत्याकांड में अदालत ने आरोपी मनोज मंडल उर्फ बोस्ता और मनोज दास को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302/34 (हत्या व आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही धारा 364/34 (अपहरण कर हत्या करने की मंशा) के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है, वहीं धारा 201/34 (सबूत मिटाने का प्रयास) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. साथ ही कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार की विक्टिम कॉपन्सेशन स्कीम से जोड़ने का आदेश दिया है.

जानकारी देते एपीपी कपिल देव सामड और वादिनी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि वर्ष 2018 में कृष्णा दास की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी कि दो आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पहले कृष्णा दास का अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर शव को छिपाने का प्रयास किया. पुलिस द्वारा की गई गहन जांच और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है.

7 साल बाद मिला न्याय

इस फैसले के बाद मृतक की बहन दुर्गा दास ने कहा कि मेरे परिवार को 7 साल बाद न्याय मिली है. भले ही न्याय में देर हुई, लेकिन आखिरकार दोषियों को सजा मिली. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का न्याय प्रणाली में भरोसा और मजबूत हुआ है.

