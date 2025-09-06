ETV Bharat / state

बस स्टैंड में तड़पती महिला ने अचानक दिया नन्हीं परी को जन्म, आशा कार्यकर्ता बनीं ढाल

बस स्टैंड में दर्द से कराहती रही महिला, कुछ बने मूक दर्शक तो कुछ ने पेश की मानवता की मिसाल.

BABY BIRTH IN BUS STAND
दर्द से तड़प उठी महिला, आशा कार्यकर्ता बनीं ढाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read

सिवनी: बच्चे को जन्म देना एक मां के लिए अलौकिक अनुभव होता है लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती. ऐसा ही एक अनोखा मामला सिवनी जिले के खटकर गांव से आया है, जहां दर्द से कराहती एक महिला ने अचानक बस स्टैंड पर बच्चे को जन्म दे दिया. दर्द से तड़पती महिला को देख कुछ लोग मूक दर्शक बने रहे तो कुछ ने आगे बढ़कर महिला की ढाल बने और फिर यात्री प्रतिक्षालय में ही जन्मी एक नन्हीं परी.

अस्पताल से लौट रही थीं महिला, अचानक हुई प्रसव पीड़ा

दरअसल, ये भावुक कर देने वाला मामला है सिवनी के छपारा विकासखंड अंतर्गत आने वाले तुलफ रैयत गांव का. यहां एक गर्भवती महिला इलाज कराकर छपारा से अपने गांव बस में जा रही थी. यात्रा के दौरान अचानक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई. जैसे ही बस खटकर गांव पहुंची, महिला की स्थिति गंभीर हो गई. दर्द से तड़पती महिला को तुरंत बस से उतारकर सहयोगियों ने नजदीकी यात्री प्रतीक्षालय में ले जाना उचित समझा. इसके बाद भावुक कर देने वाली घटना घटी.

ASHA KARYAKARTA BUS STAND DELIVE
अस्पताल से लौट रही थीं महिला, अचानक हुई प्रसव पीड़ा (Etv Bharat)

दर्द से तड़प उठी महिला, आशा कार्यकर्ता बनीं ढाल

दर्द से तड़पती महिला को देख कुछ लोग दूर ही ठहर गए तो वहीं कुछ लोगों ने खटकर गांव की आशा कार्यकर्ता प्रीति डेहरिया और आशा पर्यवेक्षक रंजनी उइके को सूचित किया. आशा कार्यकर्ता प्रीति और रंजनी तत्काल मौके पर पहुंचीं और बिना देर किए अपनी जिम्मेदारी निभाई. दोनों ने महिला की ढाल बनकर सुरक्षित डिलीवरी कराई, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया.

108 से भेजा गया अस्पताल

फिलहाल 108 एंबुलेंस की मदद से महिला और बच्ची दोनों को छपारा अस्पताल ले जाकर भर्ती कर दिया गया है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जच्चा-बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनका उचित देखभाल जारी है.

जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ, क्षेत्र में घटना की चर्चा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर टीएस इनवाती ने बातचीत में बताया, '' तुलफ गांव की एक महिला की डिलीवरी खटकर गांव के समीप यात्री प्रतीक्षालय में आशा कार्यकर्ता व पर्यवेक्षक द्वारा कराई गई और तत्काल इसकी जानकारी 108 एंबुलेंस को देते हुए मुझे भी दी गई थी. इस पर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखते हुए गर्भवती महिला का पूर्ण इलाज किया जा रहा है. अभी भी जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती है जहां दोनों स्वस्थ हैं.'' वहीं, बस स्टैंड में इस तरह बच्चे की डिलीवरी की घटना की पूरी क्षेत्र में चर्चा हो रही है.

