सिवनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को नोच खाया, तड़पकर तोड़ा दम, जान बचा भागी सहेली

सिवनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर ली उसकी जान ( Getty Image )

ग्रामीण और परिजन भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां की स्थिति देख दंग रह गए. बच्ची लहूलुहान हालत में मक्के के खेत में पड़ी थी, उसकी सांसे चल रही थी. कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोचा था. पूरे शरीर में गहरे घाव थे. हालांकि 2 मिनट के अंदर ही मासूम ने दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. घटना की सूचना मिलते पर कान्हीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया. पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

मामला सिवनी के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत समनापुर गांव का है. यहां पर एक 13 साल की बच्ची अवनी विनोखे अपनी सहेली के साथ अपने खेतों की तरफ घूमने गई थी. गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर रास्ते में 4-5 आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उनपर हमला कर दिया. कुत्तों ने अवनी को घेर लिया. हालांकि इस हमले में अवनी की सहेली किसी तरह बचकर भाग निकली और उसने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी.

सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां खेत की तरफ घूमने गई एक बच्ची को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच खाया. बुरी तरह से घायल बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. उसके साथ गई उसकी सहेली ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. दिल को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि ये कुत्ते नगर पालिका द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़े गए हैं.

मक्के के खेत में लहूलुहान मिली थी अवनी

अवनी के भाई सुधीर विनोखे ने बताया कि "अवनी अपनी सहेली के साथ खेतों की तरफ घूमने गई थी. जहां कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. उसकी सहेली ने घर आकर हमें बताया तो हम वहां पहुंचे. काफी ढूंढ़ने के बाद मेरी बहन बेहद गंभीर अवस्था में एक मक्के के खेत में मिली. उस समय उसकी सांसे चल रही थी, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया." पोस्टमार्टम के बाद शनिवार देर शाम बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया.

नगर पालिका द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़े गए हैं कुत्ते

ग्रामीण सचेन्द्र वर्मा ने बताया कि "समनापुर में बीते एक सप्ताह से आवारा कुत्तों का एक झुंड घूम रहा है. एक दिन पहले भी कुत्तों ने बकरी के बच्चों और मुर्गियों पर हमला किया था. ये कुत्ते नगर पालिका द्वारा यहां छोड़े गए हैं और अब ये आतंक मचा रहे हैं." कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी संतोष पांडे ने बताया कि "ये घटना शाम करीब 4 बजे की है. कुत्तों द्वारा बुरी तरह से नोचे जाने की वजह से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजन को सौंप दिया गया."

लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमले के मामले

बता दें कि बीते माह आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बवाल मचा था. कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था. हालांकि इसपर बढ़ते विवाद को देखते हुए कोर्ट ने इस फैसले में बदलाव किया और आदेश दिया कि सिर्फ बिमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएं.

सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. आवारा कुत्तों के हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आए दिन ये कुत्ते किसी न किसी को अपना निशाना बना रहे हैं.