सिवनी: बंडोल थाना क्षेत्र के चोर गरठिया गांव के पास नेशनल हाइवे 44 पर गुरुवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में पैदल चल रहे कांवड़ियों के पीछे चल रहे एक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी. इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और 9 कांवड़िए घायल हो गए.

वाराणसी से गंगाजल लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे कांवड़िए

जानकारी के अनुसार कांवड़िए काशी से गंगाजल लेकर महाराष्ट्र राज्य के ग्राम पातुर जिला अकोला जा रहे थे. कांवड़िए पैदल चल रहे थे और उनके साथ ट्रैक्टर सहित एक चार पहिया वाहन आगे-पीछे चल रहे थे. जब वे बंडोल थाना क्षेत्र के चोर गरठिया ग्राम के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. जिसके कारण ट्रैक्टर के आगे कांवड़ लेकर पैदल चल रहे 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और 9 कांवड़िए घायल हो गए.

2 कांवड़ियों की मौत

सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में चोर गरठिया ग्राम के पास नेशनल हाईवे-44 पर देर रात 11 बजे यह हादसा हुआ. घटना की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस को दी. इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए. इस घटना के बाद डंपर चालक मौके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया. मृतकों के नाम अविनाश पिता विजय पोहरे और बंडूबन पिता पांढुराम बन्ड हैं. दोनों मृतक मजदूरी करते थे.

हादसे में 9 कांवड़िए घायल

इस हादसे में 9 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सिविल सर्जन के मुताबिक इनमें से 4 से 5 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों के नाम विठ्ठल पिता देवदास मोरथ (32 वर्ष), रंशूकेश पिता जगन्नाथ वानखेड़े (32 वर्ष), रूपेश पिता लक्ष्मण सोनोने (30 वर्ष), अभिषेक पिता मानसिंह कोहरे (26 वर्ष), सचिन पिता राम ढगे (26 वर्ष), सतीश पिता सुभाष तायड़े (34 वर्ष), पुरुषोत्तम पिता काशीराम गिहरे (52 वर्ष), कुलदीप पिता सुधाकर गाडगे (25 वर्ष) और गौतम पिता महेंद्र उकवे (31 वर्ष) हैं. सभी घायल अकोला जिले के पातुर गांव के निवासी हैं.

'डंपर जब्त, चालक की तलाश जारी'

बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम ने बताया कि "पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है. मौके से फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है. डंपर के नंबर से डंपर मालिक और चालक के संबंध में जानकारी निकाली जा रही है. पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा कैसे हुआ."