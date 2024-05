ETV Bharat / state

पेंच में दिखा बघीरा, नेशनल पार्क में पर्यटकों ने किया दुर्लभ ब्लैक पैंथर का दीदार, देखें एक्सक्ल्यूसिव तस्वीरें - Rare Black Panther spotted in Pench

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 10, 2024, 10:06 AM IST | Updated : May 10, 2024, 11:11 AM IST

टुरिया गेट के करीब नजर आया ब्लैक पैंथर ( ETV BHARAT )

सिवनी. जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन में पर्यटक तब रोमांचित हो उठे जब उन्हें सफारी के दौरान दुर्लभ काला तेंदुआ नजर आया. पर्यटकों ने इस दुर्लभ ब्लैक पैंथर की कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कीं. बता दें यह काला तेंदुआ पेंच में बघीरा के नाम से विख्यात है, जिसकी पीली आंखे बेहद आकर्षक नजर आती हैं. लंबे समय दिखा बघीरा (ETV BHARAT) टुरिया गेट के करीब नजर आया ब्लैक पैंथर गौरतलब है कि कई बार सफारी के दौरान लोगों को टाइगर रिजर्व में बाघ का दीदार नहीं हो पाता है. ऐसे में अगर बाघ से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति का पैंथर दिख जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है. बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व के टुरिया गेट से सफारी करने आए पर्यटक इस अद्भुत पल के साक्षी बने. बताया जाता है कि दुर्लभ काला पैंथर शर्मीले स्वभाव का होता है और अक्सर घने पेड़ों के बीच बैठना पसंद करता है. पेंच में दिखा बघीरा (ETV BHARAT) Read more - पेंच टाइगर रिजर्व में जुगनी बाघिन की शावकों के साथ अठखेलियां, सड़क पार करते हुए वीडियो वायरल लंबे समय के बाद अचानक नजर आए इस काले तेंदुए ने पर्यटकों का दिन बना दिया. वहीं पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन भी इस दुर्लभ प्रजाति के पैंथर पर नजर रखे हुए है. बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व में सैलानी प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के साथ-साथ यहां बाघ, तेंदुआ, हिरण, बारासिंघा सहित कई वन्य प्राणियों का दीदार करने आते हैं. गर्मी के दिनों में ऐसे वन्य जीव आसानी से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर घने झाड़-पेड़ कम हो जाते हैं. टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने किया बघीरा का दीदार (ETV BHARAT)

