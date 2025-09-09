ETV Bharat / state

सिवनी में अवैध शराब का जखीरा बरामद, 90 लाख की लिकर पर पुलिस का एक्शन

सिवनी पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई.

SEONI POLICE ACTION
सिवनी में अवैध शराब का जखीरा बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
सिवनी: थाना लखनवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़कर कार्रवाई की है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम पीपरडाही में ट्रक को रोका. ट्रक में एक शराब ब्रांड की 9575.72 लीटर शराब भरी हुई थी. जिसकी कीमत लगभग ₹90 लाख आंकी जा रही है. पुलिस ने ट्रक सहित शराब जब्त कर ली है. शराब सहित जब्त वाहन की कीमत ₹1 करोड़ 5 लाख के करीब बताई जा रही है.

सिवनी में कुछ इस तरह पकड़ा अवैध शराब का ट्रक

थाना लखनवाड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि खरगोन के खोडीग्राम बरवाह से सिवनी के लिए अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक को ग्राम पीपरडाही ब्रिज के रास्ते पर खड़ा पाया. पूछताछ में चालक प्रेमसिंह 35 वर्ष और परिचालक हर्षदीप सिंह 20 वर्ष ट्रक में शराब होना स्वीकारा. पुलिस ने जब दस्तावेज चेक किए तो, लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी. इसके बावजूद शराब का परिवहन किया जा रहा था. लिहाजा पुलिस ने ट्रक सहित शराब जब्त कर ली.

90 लाख की शराब जब्त (ETV Bharat)

पुलिस ने महंगे ब्रांड की 848 पेटी शराब यानि 7326.72 लीटर और 250 पेटी यानि 2250 लीटर टोटल शराब जब्त की. लिहाजा जब्त 9575.72 लीटर शराब की कीमत 90 लाख आंकी गई है. इसके साथ ट्रक भी जब्त किया गया है. जिसकी कीमत करीब ₹15,00,000 है, लिहाजा कुल जब्ती ₹1 करोड़ 5 लाख के करीब है.

सिवनी पुलिस की कानूनी कार्रवाई

सिवनी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. जांच में यह पाया गया है कि लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था. पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा ने तारीफ की है.

मामले में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि "मामले की गहराई से जांच की जा रही है. अवैध शराब कारोबार में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. ऐसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके."

