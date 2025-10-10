सिवनी पुलिस पर हवाला के 3 करोड़ रुपए की बंदरबांट के आरोप, SDOP समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड
कटनी से जालना जा रहे हवाला के 3 करोड़ रुपए की राशि के हेरफेर का आरोप. सिवनी एसडीओपी थाना प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मी निलंबित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 4:23 PM IST
सिवनी: हवाला कारोबार से जुड़ी करोड़ों की रकम को कथित तौर पर पुलिस द्वारा लूटे जाने के सनसनीखेज मामले से मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामला कटनी से महाराष्ट्र के जालना ले जाए जा रहे करीब 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए के हवाला कारोबार से जुड़ा है.
ऐसा आरोप है कि यह रकम हवाला की थी और पुलिस ने सूचना मिलने के बाद रकम जब्त कर आपस में बांट ली. मामला खुलने के बाद जबलपुर आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके बाद डीजीपी ने एक्शन लेते हुए एसडीओपी पूजा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया है.
सिवनी पुलिस पर 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप
सिवनी पुलिस पर हवाला के बरामद किए गए लगभग 3 करोड़ रुपए आपस में बांटने का आरोप लगा है. ये मामला सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र के जालना का रहने वाला सोहनलाल परमार अपने कुछ साथियों के साथ कटनी से 3 करोड़ रुपए के लगभग कार से ले जा रहा था. कथित तौर पर ये हवाला की रकम थी.
बंडोल थाना से शुरू हुआ पीछा, सिवनी में रोकी गई कार
बंडोल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से हवाला की रकम महाराष्ट्र जा रही है. इसके बाद बंडोल थाना पुलिस ने कार नंबर एमएच 13 ईके 3430 का पीछा करना शुरू किया और बुधवार की रात 8 अक्टूबर को करीब 1 से 2 बजे के बीच सिवनी क्षेत्र में कार को रोका गया. बताया जा रहा है कि कार को पास के जंगल में ले जाकर पुलिस ने कार सवारों से पूछताछ की और कथित तौर पर रकम जब्त कर उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया.
फरियादियों के शिकायत करने पर खुला मामला
कार सवारों को भगा देने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और 2 से 3 फरियादी गुरुवार की सुबह इस पूरी घटना की शिकायत लेकर सिवनी के कोतवाली थाने पहुंचे. यहां से मामले को एसडीओपी कार्यालय भेज दिया गया. एसडीओपी कार्यालय पहुंचने के बाद इन लोगों को स्कार्पियो वाहन से वहां पहुंचे कुछ पुलिसकर्मियों ने घंटों तक बैठाकर रखा. जिसके बाद उन्हें वहां से रवाना कर दिया गया. कुछ देर बाद फरियादी दोबारा कार्यालय लौटे और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
डीआईजी की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस
हवाला की रकम पुलिस द्वारा लूटे जाने के आरोप के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई. सिवनी पुलिस विभाग में दिनभर अफरातफरी मची रही. एसडीओपी पूजा पांडे और एएसपी दीपक मिश्रा ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. जब डीआईजी राकेश कुमार सिंह को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. इसके बाद अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया.
'चेकिंग के दौरान 1.45 करोड़ रुपए किए गए जब्त'
हवाला के 3 करोड़ रुपए की पुलिस लूट के आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. गुरुवार की शाम को एसपी सुनील मेहता, जो उस समय भोपाल से लौटे थे, ने अधिकारिक बयान जारी किया कि "बुधवार रात सीलादेही बायपास पर एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में चेकिंग लगाई गई थी. इसी दौरान एक कार से 1 करोड़ 45 लाख रुपए जब्त किए गए हैं. राशि की जांच की जा रही है और पुलिस पर लगे आरोपों की विभागीय जांच कराई जाएगी."
डीजीपी ने पूजा पांडे को किया सस्पेंड
जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा ने प्रारंभिक जांच करने के बाद 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और एसडीओपी पूजा पांडे के खिलाफ प्रतिवेदन बनाकर मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना के पास भेजा था. इस प्रतिवेदन के अनुसार जबलपुर आईजी ने पूजा पांडे को इस मामले में दोषी पाया था. आईजी जबलपुर जोन से प्राप्त प्रतिवेदन पर मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने एसडीओपी पूजा पांडे को निलंबित कर दिया है. निलंबन पत्र में उल्लेख है कि 08.10. 2025 की रात्रि एनएच-44 शीलादेही बायपास सिवनी में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई राशि के संबंध में प्रथम दृष्ट्या गंभीर कदाचरण एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के कारण श्रीमती पूजा पाण्डेय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी को दिनांक 10.10.2025 से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
- इंदौर के महू में निजी कंपनी के ठिकानों पर ED रेड, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का शक
- मध्य प्रदेश से भेजे गए पैसों से इनामी बदमाश ने दुबई में खरीदा फ्लैट, 10रु के आधे नोट से 2 करोड़ का हवाला
आईजी ने दिए जांच के आदेश, 9 पुलिसकर्मी निलंबित
आईजी प्रमोद वर्मा ने इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए कहा कि "प्रथम दृष्टया 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. इस मामले की जांच जबलपुर एएसपी आयुष अग्रवाल को सौंपी गई है, जो सिवनी जाकर पूरे प्रकरण की जांच करेंग. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी."
- 1 उप निरीक्षक अर्पित भैरम, थाना प्रभारी बण्डोल, सिवनी
- 2 प्रधान आरक्षक 203 माखन, एसडीओपी कार्यालय सिवनी
- 3-प्रधान आरक्षक 447 रविन्द्र उईके, रीडर-एसडीओपी कार्यालय सिवनी
- 4-आरक्षक 803 जगदीश यादव, एसडीओपी कार्यालय सिवनी
- 5-आरक्षक 306 योगेन्द्र चौरसिया, एसडीओपी कार्यालय सिवनी
- 6 आरक्षक चालक 582 रितेश, ड्राइवर एसडीओपी कार्यालय सिवनी
- 7-आरक्षक 750 नीरज राजपूत, थाना बण्डोल, सिवनी
- 8-आरक्षक 610 केदार, गनमैन एसडीओपी सिवनी, 8वीं वाहिनी विसबल छिंदवाड़ा
- 9-आरक्षक 85 सदाफल, गनमैन एसडीओपी सिवनी, 8वीं वाहिनी विसबल छिंदवाड़ा