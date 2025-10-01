ETV Bharat / state

टाइगर का भी होता आइडेंटी कार्ड, देखते ही नाम से लेकर खानदान का लग जाता है पता

लोगों को बाघों की पहचान करने में मुश्किल होती है कि अलग-अलग नामों के बाघ कौन से हैं, पढ़िए कैसे होती है वन्यजीवों की पहचान.

SEONI PENCH TIGER RESERVE GATE OPEN
टाइगर का भी होता आइडेंटी कार्ड (Pench National Park Management)
Published : October 1, 2025 at 4:40 PM IST

छिंदवाड़ा: जंगल सफारी के शौकीन सैलानियों के लिए दुर्गानवमी के मौके पर कन्याओं के हाथों से पेंच टाइगर रिजर्व के तीन गेट खोल दिए गए जंगल में टाइगर का दीदार करना हर किसी सैलानी की चाहत होती है. आम लोगों को भले ही टाइगर एक जैसे दिखते हों, लेकिन सबकी अपनी एक आइडेंटी होती है.

इस आइडेंटिटी के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इस तकनीक से जंगल का हर कर्मचारी टाइगर को देखते ही एक नजर में पहचान जाता है. आईए जानते हैं क्या होती है वह खास तकनीक.

SEONI PENCH TIGER RESERVE
बाघों की पहचान करने का तरीका अलग (Pench National Park Management)

इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह बाघों की धारियां बताती है पहचान

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "इंसानों की पहचान के लिए जिस तरह फिंगरप्रिंट अहम माने जाते हैं, ठीक उसी तरह बाघों की पहचान भी उनके शरीर में बनी धारियां बताती है. यह धारियां ही जंगल के हर कर्मचारियों को बाघ की पहचान में मदद करती है. इन्हीं के आधार पर जंगल में काम करने वाले कर्मचारी बड़ी आसानी से बता देते हैं कि इस बाघ का नाम क्या है और लगभग इसकी उम्र कितनी है. इसके अनुसार ही फिर बाघों की देखरेख भी की जाती है."

LEOPARD CHEETAH CHARACTERISTICS
पेंच टाइगर रिजर्व के खुले गेट (Pench National Park Management)

बाघ के रास्ते में लगा कैमरा ट्रैप करता है पहचान

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि "जंगल की पगडंडियों, जीप रास्तों, सूखी नदी की धाराओं, फायर लाइन और उन सभी रास्तों में अच्छी क्वालिटी से कैमरे ट्रैप लगाए जाते हैं. जिनका इस्तेमाल बाघ अक्सर करते हैं. बाघों की पहचान करने के लिए एक ही तरफ की धारियों के पैटर्न को सभी तस्वीरों में मिलाया जाता है.

TIGER STRIPES IDENTITY
पेंट रिजर्व से तेंदुए की तस्वीर (Pench National Park Management)

एक ही बाघ के दाए और बाए दोनों तरफ की धारियों को तारीख, समय और उसी कैमरा स्थान पर ली गई तस्वीरों के आधार पर मिलाया जाता है, क्योंकि उत्तर पहले से हमारे पास मौजूद रहता है और जब धारी के हिसाब से मिलान हो जाता है, तो आसानी से बाघ की पहचान की जा सकती है.

फिंगरप्रिंट की तरह हर बाघ की धारियां होती है अलग

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि "जिस तरह से हर इंसान की उंगलियों के प्रिंट अलग होते हैं और इस आधार पर उनकी पहचान तय की जाती है. ठीक उसी तरह बाघों के शरीर पर बनी धारियां और उनका कलर अलग-अलग होता है. इसी आधार पर बाघों की पहचान की जाती है. हालांकि यह वन विभाग के विशेषज्ञ ही पता कर पाते हैं. आम लोगों के लिए पहचान करना काफी मुश्किल होता है.

KNOW WHAT IS TIGER IDENTITY
बच्चियों के हाथों से खुलवाए गए पेंच के गेट (Pench National Park Management)

बाघों की गणना इन्हीं धारीयों के आधार पर की जाती है और पता लगाया जाता है कि किस जंगल में कितने बाघ हैं और उनकी उम्र क्या होगी.
इन धारियों से ही वैज्ञानिक बाघ की पीढ़ियों को समझकर बाघों के विकास और विरासत के बारे में जानकारी जुटाते हैं.

बाघ, शेर,तेंदुआ,चीता की धारियों से पहचान

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि बाघ प्रजाति के बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता की धारी से पहचान की जाती है. बाघ के पूरे शरीर में नारंगी-पीली खाल पर काली, काली और नीचे से सीधे ऊपर की तरफ धारियां होती हैं. बाघ बहुत बड़े, मांस से भरे शक्तिशाली होते हैं.

शेर का रंग हल्का भूरा होता है और उसके शरीर पर एक समान रंग होता है. शेर के गले के आसपास बालों गुच्छा होता है. खास बात है कि शेर झुंड में रहना पसंद करता है.

SEONI PENCH TIGER RESERVE GATE OPEN
बाघों की धारियां करती है पहचान (Pench National Park Management)

तेंदुआ को जंगलों का पर्वतारोही कहा जाता है. यह अपने शिकार को पहाड़ पर या पेड़ों पर ले जाकर खाता है.

चीता पतला, लंबे पैरों वाला और हल्के शरीर का होता है. जिसका सिर छोटा और चपटा होता है. तेंदुए के शरीर पर काले छल्लेदार धब्बे होते हैं. ये बाघ और शेर से छोटे होते हैं. इनका शरीर फुर्तीला होता है. चीते के शरीर पर काले, गोल और ठोस धब्बे होते हैं. चीते की आंखों के कोने से लेकर उसके मुंह तक काली लकीरें होती हैं, जो धूप से आंखों की रक्षा करती हैं.

