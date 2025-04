ETV Bharat / state

भीलट बाबा की भविष्यवाणी, आने वाली है गंभीर बीमारी, आषाढ़ से होगी भारी बारिश - BHILAT DEV BABA RAIN PREDICTION

एमपी में भारी बारिश की चेतावनी ( ETV Bharat )

सिवनी मालवा: मध्य प्रदेश सिवनी मालवा के प्रसिद्ध देव स्थल भीलट देव में मेला प्रारंभ हो गया है. यहां दर्वेश्वर महाराज साल में दो बार भविष्यवाणी करते हैं. पहली चैत्र की चतुर्दशी और दूसरी शारदीय नवरात्र में सप्तमी पर. लोग बाबा की भविष्यवाणी के आधार पर अपने कार्य करते हैं. शुक्रवार को चैत्र की चतुर्दशी पर शाम 5 बजे बाबा ने भविष्यवाणी की. इस अवसर पर देव स्थल भीलट देव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भविष्यवाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए थे. आषाढ़ के महीने से बारिश प्रारंभ

मंदिर के पुजारी गोविंद दास ने बताया कि, ''बाबा ने नीर लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आषाढ़ के महीने में बारिश प्रारंभ हो जाएगी. आंधी तूफ़ान का प्रकोप ज्यादा रहेगा, फसल अच्छी पकेगी. मनुष्य एवं पशुधन पर रोग और बीमारियों का प्रकोप रहेगा. यदि सत्कर्म करेंगे तो बाबा सहायता करेंगे.''

