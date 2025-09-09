ETV Bharat / state

बस यात्रियों ने मुफ्त में लिया टाइगर सफारी का लुत्फ, बोले- वाह क्या सीन है, तौबा ये मतवाली चाल

रोड किनारे टाइगर को देख बस यात्रियों ने बनाए वीडियो ( Getty Image )

सिवनी/मंडला : सिवनी के केवलारी-उगली सड़क मार्ग पर यात्रियों से भरी बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी. ये रोड घने जंगल से गुजरती है. बस अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी कि ड्राइवर ने देखा कि सामने रोड पर भारी-भरकम टाइगर खड़ा है. ड्राइवर ने टाइगर को देख बस के ब्रेक लगा दिए. बस खड़ी हुई तो लोगों ने देखा कि सामने रोमांचक दृश्य है. टाइगर को देखकर यात्री रोमांचित हो उठे. कुछ डरे भी लेकिन लोगों ने तुरंत खिड़की के शीशे बंद कर लिए तो कुछ लोगों ने खिड़की से टाइगर को अपने मोबाइल में कैद किया. टाइगर के चलने के अंदाज से रोमांचित हुए यात्री इसी दौरान बस की आवाज सुनकर टाइगर सड़क से टहलते हुए किनारे पर पहुंच गया. जब लोगों ने बिल्कुल पास से टाइगर की मतवाली चाल देखी तो दंग रह गए. कुछ लोग जंगल का राजा कहकर आवाजें लगाने लगे तो कुछ समझदार यात्रियों ने आवाजें नहीं करने की सलाह दी. बस में बैठे यात्रियों ने बताया "अचानक सड़क पर टाइगर का दीदार हुआ. उसकी चाल, आकार और शान ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. किसी की धड़कन तेज हो गई तो कोई रोमांच से चिल्ला उठा." सड़क पर चलते देख टाइगर का बनाया वीडियो (ETV BHARAT)

