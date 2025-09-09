बस यात्रियों ने मुफ्त में लिया टाइगर सफारी का लुत्फ, बोले- वाह क्या सीन है, तौबा ये मतवाली चाल
सिवनी में केवलारी-उगली सड़क मार्ग पर यात्रियों से भरी बस के सामने अचानक आया टाइगर. कुछ यात्री हुए रोमांचित तो कुछ की सासें थमी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 1:25 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 1:35 PM IST
सिवनी/मंडला : सिवनी के केवलारी-उगली सड़क मार्ग पर यात्रियों से भरी बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी. ये रोड घने जंगल से गुजरती है. बस अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी कि ड्राइवर ने देखा कि सामने रोड पर भारी-भरकम टाइगर खड़ा है. ड्राइवर ने टाइगर को देख बस के ब्रेक लगा दिए. बस खड़ी हुई तो लोगों ने देखा कि सामने रोमांचक दृश्य है. टाइगर को देखकर यात्री रोमांचित हो उठे. कुछ डरे भी लेकिन लोगों ने तुरंत खिड़की के शीशे बंद कर लिए तो कुछ लोगों ने खिड़की से टाइगर को अपने मोबाइल में कैद किया.
टाइगर के चलने के अंदाज से रोमांचित हुए यात्री
इसी दौरान बस की आवाज सुनकर टाइगर सड़क से टहलते हुए किनारे पर पहुंच गया. जब लोगों ने बिल्कुल पास से टाइगर की मतवाली चाल देखी तो दंग रह गए. कुछ लोग जंगल का राजा कहकर आवाजें लगाने लगे तो कुछ समझदार यात्रियों ने आवाजें नहीं करने की सलाह दी. बस में बैठे यात्रियों ने बताया "अचानक सड़क पर टाइगर का दीदार हुआ. उसकी चाल, आकार और शान ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. किसी की धड़कन तेज हो गई तो कोई रोमांच से चिल्ला उठा."
जंगली जानवरों से पर्याप्त दूरी बनाने की सलाह
बस में सवार यात्रियों का कहना है "इस नज़ारे को वे जीवनभर याद रखेंगे." यात्री इसे रियल जंगल सफारी जैसा अनुभव बता रहे हैं. वहीं, वन विभाग के अफसरों ने जंगलों में सफर के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखरने और जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया "यह क्षेत्र बाघों का आवास है और ऐसे दीदार सामान्यतः जंगल में संभव होते हैं. यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए. जंगल क्षेत्र में अनावश्यक शोर नहीं करना चाहिए."
- जंगल से निकल सड़क पर आ धमका बाघ, दीवार पर कैट वॉक देख राहगीरों की फूली सांसें
- पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सड़क किनारे भारी-भरकम बाघ देख लगी वाहनों की कतारें
रोड किनारे 4 बाघों के डिनर का वीडियो वायरल
उधर, मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क के बाहर खटिया-मोचा के बीच एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. इसमें सड़क किनारे 4 टाइगर एक गाय का शिकार करने के बाद दावत उड़ा रहे हैं. यह वीडियो रात का है. सड़क से चलते हुए राहगीरों ने यह अनोखा दृश्य देखा और अपने मोबाइल में कैद किया.
प्रत्यक्षदर्शी जाहिद खान ने बताया "रात को कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट से मोचा अपने घर जा रहा था. ईको सेंटर के सामने सड़क किनारे गाड़ी की रोशनी से बहुत सारी आंखें चमक रही थी. जब गौर से देखा तो 4 बाघ एक गाय का शिकार कर बैठकर खा रहे थे."