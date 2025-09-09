ETV Bharat / state

काली कंबल बाबा की खिदमत में सिवनी का सरकारी तंत्र, पंचायत को टैक्स चुका अंधविश्वास का खेल?

काली कंबल वाले बाबा के स्वास्थ्य शिविर के लिए प्रशासन ने की व्यवस्था ( ETV Bharat )

Published : September 9, 2025

सिवनी: एक ओर देश दुनिया में आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात हो रही है रही हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के सिवनी में अंधविश्वास का ऐसा मेला लगा है, जिसे न केवल खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि सरकारी व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं. यहां 'काली कंबल वाले बाबा' के नाम से मशहूर एक स्वयंभू बाबा को कंबल ओढ़ाकर इलाज करने के लिए सरकारी अनुमति दे दी गई है. प्रशासन इस बाबा को सहयोग के लिए अपनी पूरी मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहा है. प्रशासन के इस फैसले पर सवार खड़े हो रहे हैं. कंबल से जटिल बीमारियों को ठीक करने का दावा सिवनी के केवलारी तहसील के ग्राम मैरापलारी में बीते कुछ दिनों से रोज हजारों की भीड़ एक बाबा के दरबार में उमड़ रही है. बाबा का असली नाम गणेश यादव है, जो दावा करते हैं कि उन्हें 48 साल पहले देवी का आशीर्वाद मिला था और तभी से उनके पास चमत्कारी कंबल है, जो गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर देता है. बाबा के अनुसार, अगर कोई भी मरीज 5 बार इस कंबल को ओढ़ ले, तो लकवा, शुगर, बीपी, गठिया, गैस जैसी जटिल और गंभीर बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं. केवलारी एसडीएम ने जारी किया आदेश (ETV Bharat) 'काली कंबल' आस्था या अंधविश्वास? गौरतलब है कि यह कोई गुपचुप चल रहा ढोंग नहीं है, बल्कि प्रशासन की आधिकारिक अनुमति से यह सब हो रहा है. केवलारी के एसडीएम ने बाकायदा एक सरकारी आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि "दिनांक 10 से 12 सितंबर 2025 तक ग्राम मैरापलारी स्थित सिद्ध बाबा के पास काली कंबल वाले बाबा जी का निःशुल्क आरोग्य शिविर आयोजित किया जाएगा" इस आदेश में ये भी जिक्र किया गया है कि भीड़ अधिक होने की संभावना है, इसलिए पुलिस, एम्बुलेंस, पानी टैंकर और फायर ब्रिगेड जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.