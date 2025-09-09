ETV Bharat / state

काली कंबल बाबा की खिदमत में सिवनी का सरकारी तंत्र, पंचायत को टैक्स चुका अंधविश्वास का खेल?

सिवनी के काली कंबल वाले बाबा के स्वास्थ्य शिविर के लिए प्रशासन का तगड़ा इंतजाम. बाबा की खिदमत में सरकारी कर्मचारी तैनात.

काली कंबल वाले बाबा के स्वास्थ्य शिविर के लिए प्रशासन ने की व्यवस्था (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 12:44 PM IST

सिवनी: एक ओर देश दुनिया में आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात हो रही है रही हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के सिवनी में अंधविश्वास का ऐसा मेला लगा है, जिसे न केवल खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि सरकारी व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं. यहां 'काली कंबल वाले बाबा' के नाम से मशहूर एक स्वयंभू बाबा को कंबल ओढ़ाकर इलाज करने के लिए सरकारी अनुमति दे दी गई है. प्रशासन इस बाबा को सहयोग के लिए अपनी पूरी मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहा है. प्रशासन के इस फैसले पर सवार खड़े हो रहे हैं.

कंबल से जटिल बीमारियों को ठीक करने का दावा

सिवनी के केवलारी तहसील के ग्राम मैरापलारी में बीते कुछ दिनों से रोज हजारों की भीड़ एक बाबा के दरबार में उमड़ रही है. बाबा का असली नाम गणेश यादव है, जो दावा करते हैं कि उन्हें 48 साल पहले देवी का आशीर्वाद मिला था और तभी से उनके पास चमत्कारी कंबल है, जो गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर देता है. बाबा के अनुसार, अगर कोई भी मरीज 5 बार इस कंबल को ओढ़ ले, तो लकवा, शुगर, बीपी, गठिया, गैस जैसी जटिल और गंभीर बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं.

Seoni baba health camp sdm Support
केवलारी एसडीएम ने जारी किया आदेश (ETV Bharat)

'काली कंबल' आस्था या अंधविश्वास?

गौरतलब है कि यह कोई गुपचुप चल रहा ढोंग नहीं है, बल्कि प्रशासन की आधिकारिक अनुमति से यह सब हो रहा है. केवलारी के एसडीएम ने बाकायदा एक सरकारी आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि "दिनांक 10 से 12 सितंबर 2025 तक ग्राम मैरापलारी स्थित सिद्ध बाबा के पास काली कंबल वाले बाबा जी का निःशुल्क आरोग्य शिविर आयोजित किया जाएगा" इस आदेश में ये भी जिक्र किया गया है कि भीड़ अधिक होने की संभावना है, इसलिए पुलिस, एम्बुलेंस, पानी टैंकर और फायर ब्रिगेड जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.

आरोग्य शिविर के लिए सरकारी महकमे को दी गई जिम्मेदारी

केवलारी एसडीएम द्वारा इस आरोग्य शिविर में शांति व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी आदेश में नगर पालिका को प्रतिदिन फायर ब्रिगेड तैनात करने को कहा गया है. इसके अलावा जनपद पंचायत को 6 पानी टैंकर उपलब्ध कराने और उन्हें रोजाना रिफिल करने का आदेश है. खण्ड चिकित्सा अधिकारी को एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ तैनात रखने को कहा गया है. पुलिस थाना प्रभारी को पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है. एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भी शिविर पर निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है.

काली कंबल वाले बाबा की सभा में लोगों को ओढ़ाया जा रहा कंबल (ETV Bharat)

डॉक्टर ने इसे अंधविश्वास बता रोक लगाने की मांग की

इस तथाकथित बाबा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं. मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीपी विश्वकर्मा ने इस संबंध में ईटीवी भारत से बातचीत कहते हुए कहा, "झाड़-फूंक, जादू-टोने और कम्बल से अगर बीमारियों का इलाज होता तो फिर आधुनिक शिक्षा पद्धति और इतने रिसर्च क्यों किए जाते. इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. प्रशासन को ऐसे मामलों में रोक लगाना चाहिए न कि इस तरीके के अंधविश्वास फैलाने वालों का सहयोग करना चाहिए."

कलेक्टर ने कहा, बाबा ने पंचायत से अनुमति ली है

सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन से ईटीवी भारत ने एसडीएम के इस आदेश के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, '' हमने आध्यात्मिक शिविर के नाम से अनुमति दी है. जहां पर भी भीड़ हो सकती है वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन को तैयारी रखनी पड़ती है. काली कम्बल वाले बाबा ने भी पंचायत से भी एनओसी ली है. उसके एवज में पंचायत को टैक्स दिया है, जिससे पंचायत को आमदनी भी होती है. किसी भी व्यक्ति को भीड़ इकट्ठा करने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन कानून व्यवस्था के लिहाज से तैयारी जरूरी है."

